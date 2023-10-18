明揚大火、惡鄰殺人案都有他們身影 犯保明年增補68人

法務部保護司督導參事林嚞慧。（記者錢利忠攝）

2023/10/18 20:42

〔記者吳政峰／台北報導〕屏東明揚大火釀成10死113傷慘劇，高雄惡鄰僅因聲響就殺害樓上夫妻，目睹雙親遇害的2名幼童身心受創，這些重大治安事件的現場，都可以看到犯罪被害人保護協會員工的身影，法務部保護司18日召開「以全人健康為目標、以家庭復歸為主軸」記者會，副司長林秀敏強調在「犯罪被害人權益保障法」修法後，被害人與家屬的保障更為全面，犯保明年將再增補68名員工。

林秀敏表示，明揚大火發生後，犯保屏東分會第一時間依「重大災難性被害案件」，動員專任人員及保護志工分組，前往屏東榮民總醫院、屏東基督教醫院及寶建醫院等三間主要醫院，並在陪同的過程中傾聽家屬的需求，提供情緒支持、適時告知權益資訊。

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犯保高雄分會主任吳瓊華指出，9月15日於高雄苓雅區大樓發生駭人惡鄰兇殺夫妻命案，分會獲悉新聞報導後，立即啟動關懷協助機制，聯絡轄區保護官提供資料並與法醫聯絡，確認相驗時間，以利提供被害人直接協助。其後，分會從情緒支持、心理創傷、法律協助、補償申請、協助扣押、即時轉介等提供全方位的協助面向。

吳瓊華認為，被害人的權益保障絕非單一個案服務或單一機構所得以完善周全，而是必須透過專業化且「以家庭為中心」的個案管理服務模式，整合跨專業、跨部門的公私協力，才得以讓保護服務貼近被害家庭真正的需要。

犯保協會執行長陳建頴執行長說明，2021年至2022年，犯保協會實際服務人次分別為11萬0172人次和10萬1709人次；而隨著犯保法的修正通過，犯保協會預估將激增至32萬0667人次，增加率高達2.2倍。

陳建頴指出，在犯保法修正前，犯保協會的全國專任人力編制僅有70人，為了順利推動新法規定的各項保護服務工作，考量近兩年各分會轄區人口統計、總收案數、以及死亡和重傷案件數量的綜合估算，合理預計全國須增為184名專任人力。未來新入職的人員，需要在3個月的試用期間完成7次實習報告和7次考核，並接受為期3天的統一教育培訓。

林秀敏表示，因應7月上路的新法，2023年度增聘46名新進人力，由運用行政院第二預備金支應，2024年度再增聘68名，總編制員額將達184名。

保護司督導參事林嚞慧強調，部長蔡清祥爭取專業心理師與社工師進入司法體系，建立柔性司法保護團隊，2020年起，全國各地檢已進用6名公職臨床心理師，2021年起再增編公務預算佈建心理師與社工師，全國現合計69名觀護心社專業人力。

犯保高雄分會主任吳瓊華。（記者錢利忠攝）

法務部保護司副司長林秀敏。（記者錢利忠攝）

犯罪被害人保護協會執行長陳建頴。（記者錢利忠攝）

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