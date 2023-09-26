明揚假扣押遭駁回 周春米告訴地院院長︰應給說明空間

屏東縣長周春米認為不需要第一時間駁回假扣押聲請。（記者羅欣貞攝）

2023/09/26 12:00

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東科技產業園區內的明揚廠房22日發生爆炸釀重大傷亡，截至今天（26日）上午 9點，9死1失聯，就醫人數112人、仍在院人數54人，其中12人在加護病房；犯罪被害人保護協會屏東分會為避免明揚脫產，協助家屬向法院聲請假扣押，屏東地方法院昨天駁回聲請。屏東地方法院新到任的院長今天（26日）上午拜訪屏東縣長周春米；曾經擔任過法官的周春米當面表示，說明得不夠可以讓聲請人來補正，不需要在第一個時間駁回。

屏東縣長周春米在院長拜訪結束之後，接受採訪時表示，早上地方法院的院長今天排定來拜訪她，「我有把訊息傳達給他」，說現在大家都是一起來面對這樣重大慘痛的傷亡，犯罪保護人協會跟地方法院聲請，地方法院是認為，說明得不夠讓法院去做假扣押的決定，但是說明得不夠可以讓聲請人來補正，可以讓聲請人來做更多的補正，不需要在第一個時間駁回，地檢署今天也發表聲明會協助犯保再來做抗告或聲請。

請繼續往下閱讀...

周春米說，她想大家都是非常的謹慎、全心協助的來面對這次的災難，當然法院有法院的作為，有相關的規定 ，但是在釋明的部分如果認為釋明不夠，應該要給聲請人再多的補正說明的空間。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法