海大馬籍學生遭刺死 犯保協會將助家屬聲請補償金

犯罪被害人保護協會將協助家屬聲請補償金。（記者吳政峰翻攝）

2023/11/19 00:36

〔記者吳政峰／台北報導〕國立海洋大學馬來西亞籍學生陳維杰15日凌晨與火鍋店同事到基隆一間KTV歡唱，同事不慎與男子陳志鴻擦撞，陳志鴻竟持刀刺死陳維杰。犯罪被害人保護協會基隆分會18日表示，將協助家屬聲請犯罪被害補償金。

據指出，陳維杰來台就讀海大海洋環境資訊系3年級，利用課餘在基隆市一家火鍋店打工賺取生活費，當天晚上下班後跟友人到KTV歡唱，想不到會遭陳男砍傷，急救3天後，18日凌晨4時許傷重不治。基隆警方於案發當天協調外交部，協助陳男母親與姐姐搭機來台探視陳男病況，將持續協助陳男家屬處理後事。

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犯保指出，海大馬籍陳姓學生遭刺事件，犯保基隆分會在案發當日就接獲基隆市警察局第一分局重傷案件通報，安排專人前往醫院陪伴關懷，急救3天，陳男不幸於18日不治，基隆分會立即派員前往殯儀館陪同家屬，配合檢察官進行遺體相驗，而後續遺體解剖、喪葬事務及相關文件翻譯、驗證等程序，基隆分會也會全力協助家屬完成。

法律權益部分，犯保說明，基隆分會已安排「一路相伴」律師，提供法律諮詢並且於刑事偵查程序中擔任告訴代理人，保障犯罪被害人家屬權益。

犯罪被害補償金部分，犯保強調，依7月1日修正施行的犯罪被害人權益保障法，犯罪被害補償金改為單筆定額給付，基隆分會將協助家屬完成向基隆地檢署提出申請程序，再由基檢犯罪被害人補償審議會審議決定。

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