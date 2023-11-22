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氣溫驟降通緝犯躲超商禦寒 警一次逮2人

氣溫驟降超商成通緝犯庇護地，高雄2名通緝犯超商禦寒被警逮獲。（民眾提供）

氣溫驟降超商成通緝犯庇護地，高雄2名通緝犯超商禦寒被警逮獲。（民眾提供）

2023/11/22 09:07

〔記者黃良傑／高雄報導〕天氣冷，超商成了一些人的避寒的地方，包括通緝犯，高雄2名通緝犯因深夜太冷，疑無處可去，前後到超商內休息，2人互不相識，身上同樣有股味道，警方獲報前往關心，意外查獲因毀損案通緝的徐姓男子，以及竊盜通緝犯黎姓越南籍男子。

新興分局今指出，前金所前天凌晨2時36分，接獲前金區某超商店員報案，稱店內有兩名男客待在用餐區相當久，且身上有明顯異味，希望員警能協助關懷兩名男子。

員警到場查詢其中一名徐姓男子（55歲），竟是高雄地檢署11月發佈的毀損案通緝犯，該名徐姓通緝犯因居無定所，而且因天冷多日未盥洗，才待在超商禦寒，無獨有偶，查緝通緝犯意外雙響，坐在徐男後方另一桌區，還有1名被通緝的越南籍男子。

越籍男子因語言溝通問題且無法出示證件，故員警將其帶往移民署高雄專勤隊查詢，確認是橋頭地檢署今年6月發佈的竊盜黎姓通緝犯（21歲）；據暸解，黎嫌因涉案緣故，已於今年3月遭駁回延期簽證的申請，已逾期居留260天，後續依法將黎男解送橋頭地檢服刑後驅逐出境。

新興分局表示，民眾如因案被通知到庭或被判刑，應依限到案或執行，以免落得通緝身分；警方會持續加強查緝逃犯，捍衛司法追訴與審判效力威信，以維社會安定。

氣溫驟降超商成通緝犯庇護地，高雄2名通緝犯超商禦寒被警逮獲。（民眾提供）

氣溫驟降超商成通緝犯庇護地，高雄2名通緝犯超商禦寒被警逮獲。（民眾提供）

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