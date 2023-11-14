殺肉票逃20年 八號分機要犯判無期定讞

巫秋標廿一年前擄人勒贖燒死肉票，被「八號分機」追緝。 （資料照）

2023/11/14 05:30

〔記者溫于德／台北報導〕五十五歲男子巫秋標於廿一年前犯下轟動一時的擄人勒贖燒死肉票案，一夥四人原本剩他長期逃亡，一度被刑事警察局列為「重要緊急查緝專刊」（俗稱八號分機）要犯名單；直到他去年騎車見到巡邏員警，一時緊張迴轉，警方追上攔查，才將逃亡廿年的巫逮捕歸案。最高法院維持一審台南地院、二審台南高分院的見解，認定他犯擄人勒贖而故意殺人、結夥三人以上強盜共兩罪，造成死者家屬心理永遠的痛楚，判處無期徒刑定讞。

巫男二○○二年與蔡峰宗共四人在台南歸仁綁架外傳繼承大筆遺產的隔壁鄰居，勒贖一五○○萬元，因家屬只籌出十萬元，巫等四人竟把被害人綁在車內活活燒死。

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操控全局的蔡峰宗、共犯吳榮福被判無期徒刑確定；點火燒死肉票的李德榮判死刑定讞，目前關押在台南看守所。

巫男則於二○○二年五月十七日被發布為殺人通緝犯，遭刑事局列入「重要緊急查緝專刊」名單，是專刊上的第九一之○七號殺人查緝逃犯。

老鼠巫秋標：

該還的還是要還

外傳綽號「老鼠」的巫男，犯後偷渡中國。他去年四月十四日落網後說，其實自己一直在南部地區四處藏匿，不敢和家人連絡，父母親過世也不敢返家奔喪，靠著比別人低的工資打零工、住工寮過活，使用別人名下的手機、機車，廿年來沒有一天睡得安穩，對於意外落網，他認為「該還的還是要還。」而其涉案追訴權時效至二○二七年四月期滿，離落網時，還差五年就逃過追訴權時效。

巫秋標（左）逃20年，去年騎車見到巡邏員警，一時緊張迴轉，警方追上攔查，才將逃亡廿年的巫逮捕歸案。（資料照）

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