為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

台南通緝犯躲舊公寓1年 登革熱噴藥應門被逮

警方協助登革熱噴藥，沒想到開門的是一名通緝犯。（民眾提供）

警方協助登革熱噴藥，沒想到開門的是一名通緝犯。（民眾提供）

2023/11/17 16:07

〔記者王捷／台南報導〕台南市警五分局協助衛生局登革熱噴藥，意外查獲毒品案。16日上午9點多，警方協助噴藥人員到一處舊公寓，豈料屋主許姓男子門一開，帶隊的警備隊副隊長蘇敬修就認出許姓男子是逃亡一年的通緝犯，同時還在屋內找查獲安非他命，訊後將他移送法辦。

30多歲的許姓男子是毒品及竊盜案的通緝犯，他在北區犯下多件刑案，因此蘇敬修記得他的長相，但1年多前許姓男子被通緝後似乎就銷聲匿跡，直到昨天登革熱噴藥時才露出馬腳。

當天，蘇敬修與立人所巡佐許文利帶警員去老公寓進行樓層檢查，為噴藥做準備，結果發現一住戶門鎖上鎖且久不應門，在通知鎖匠準備開鎖時，住戶突然開門，蘇敬修一眼就認出應門男子正是被追緝超過1年的許姓男子，員警隨即將其逮捕，並在其住處查獲0.7公克的安非他命及相關吸食器具。

許姓男子落網後感嘆，看到警察來，就想乾脆面對司法程序也好，因為在遭通緝期間，他幾乎不敢出門，日常生活靠外送服務維持，整天關在家裡很不舒服，訊後警方將他移送法辦。

五分局長陳宇桓指出，為防止犯罪分子躲避警方追緝，分局已對轄區內短期出租套房進行登記並建立資料庫，並持續追查毒品來源，同時呼籲民眾遠離毒品，以免觸法。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
前方機車跌落一名女子 路人好心協助驚見是屍體
2023/11/17 13:00

前方機車跌落一名女子 路人好心協助驚見是屍體
新北增4例登革熱 有中南部旅遊史
2023/11/15 05:30

新北增4例登革熱 有中南部旅遊史

南高雄戰區在哪？「這案」品牌超強
電桿下地延誤道路工程 台電允改善
2023/11/15 05:30

電桿下地延誤道路工程 台電允改善
清登革熱孳生源…開門抓到通緝犯
2015/11/20 12:41

清登革熱孳生源…開門抓到通緝犯

小心有雷！驚奇隊長2透露MCU關鍵資訊
社會今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播