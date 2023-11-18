3失聯移工違規迴轉被逮 1人逾期滯台已661天

3名失聯移工由台灣友人開車載回宿舍，移工拿他人證件謊報身分遭警識破，其中1人逾期滯台已661天。（民眾提供）

2023/11/18 10:46

〔記者黃良傑／高雄報導〕3名逾期滯台失聯上百天的越南籍男子，聚餐後搭乘台灣友人的轎車，車子行經新興區大同一路口時，因違規迴轉被高雄警方攔下查獲，其中1人還逾期661天，另2人逾期450天、152天，3名失聯移工移交移民署高雄專勤隊收容等候遣返。

新興分局今指出，自強所巡邏警組於15日在大同一路與新盛二街口，見一輛轎車違規迴轉，一直尾隨至新盛一街口，員警將轎車攔停盤查。

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員警見車上3名乘客皆為越南籍人士，且神色相當緊張，便請男子出示身分，3名移工謊稱護照都被雇主收走，便用手機出示他人證件照片給警方，沒想到仍遭眼尖的警員識破；經員警仔細查詢僅駕駛是合法移工，其他3名乘客皆為失聯移工，現場依法帶返所製作調查筆錄。

據了解，阮姓（24歲）、裴姓（27歲）、阮姓（28歲）3名外籍男子與友人在市區某酒吧聚會後，因飲酒緣故請另一名友人開車載3人返回前金區某旅舍，不料竟因駕駛違規迴轉而遭警查獲。

新興分局呼籲業主切勿以身試法，非法僱用未經許可或身分不明的外國人工作，違者將依就業服務法處15萬元以上、75萬元以下罰鍰，提醒業主應循合法管道申請，切勿因小失大。

3名失聯移工由台灣友人開車載回宿舍，移工拿他人證件謊報身分遭警識破，其中1人逾期滯台已661天。（民眾提供）

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