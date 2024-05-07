爭高雄輕軌標案香皂禮盒藏金條

郭姓廠商為了爭取高雄輕軌號誌控制器標案，竟在禮盒內藏2條黃金送官員。高雄輕軌示意圖。（資料照）

2024/05/07 11:04

〔記者黃佳琳／高雄報導〕郭姓廠商有意爭取高雄輕軌配置控制器標案，自認與高雄市交通局官員關係不佳，竟趁著拜會時，偷偷在精油香皂禮盒裡藏了2條黃金（市價約92萬元），官員收下禮盒後看到金條立即通報政風室；檢廉調查時，郭男坦承犯行，被檢方認定涉犯行賄罪，考量犯後態度良好，偵結處分緩起訴。

檢方指出，郭姓廠商曾是高雄市交通局智慧運輸中心的交通號誌廠商，但郭男執行標案期間，因產品通報保固次數偏高，造成工程效率不彰、市民觀感不佳，交通局頗有怨言。

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2018年4月，交通局重新開辦「更新改善交通號誌工程」採購案，以最低價方式決標，開標結果出爐，郭男的公司以1598萬元最低價得標，金額低於底價8成。標案主持人認為，依政府採購法規定，標價偏低恐影響品質、有無法誠信履約之虞或其他特殊情形，限期通知廠商提出說明或擔保；當郭男公司提出說明後，被高雄市交通局認為前案履約情況不佳，因此取消得標資格，改讓次低標廠商得標。

2023年4月，郭男有意爭取高雄輕軌配置控制器標案，他自知之前執行交通局標案時與官員關係不佳，為了取得標案訊息並改善關係，帶著一盒牛樟香皂禮盒前去拜會高市府智運中心王姓主任，雙方交談後，郭男遞上禮盒，王姓主任拒收；雙方推扯一番後，王姓主任收下禮盒，等郭男離開後打開一看，驚見禮盒裡竟藏著兩條黃金（各250克，市價約92萬元），王姓主任立即把禮盒和金條拿到政風室通報。

檢廉介入調查時，郭姓廠商坦承犯行，檢察官認為他因一時失慮犯下行賄罪，但考量犯後態度良好，偵結處分緩起訴，但須向公庫支付20萬元，用來行賄的黃金聲請法院宣告沒收。

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