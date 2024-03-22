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遊覽車撞涵洞削頂1死15傷 交通局：未及時發現「限高2公尺」

遊覽車撞涵洞削頂1死15傷，交通局表示現場有「限高2公尺」標示，但未被及時發現煞停造成憾事。（記者黃良傑攝）

遊覽車撞涵洞削頂1死15傷，交通局表示現場有「限高2公尺」標示，但未被及時發現煞停造成憾事。（記者黃良傑攝）

2024/03/22 17:52

〔記者黃良傑／高雄報導〕楓滿公司遊覧車夜間行經高雄市仁武區高速公路下涵洞，未注意高度，削頂造成1死15傷，這已是今年「第2撞」，是否要增設警示牌或限高車輛通行？高雄市交通局說，高公局早在涵洞上設「限高2公尺」，肇事司機未及時發現，將會勘設提前預警標誌。

楓滿公司遊覽車搭載台塑退休員工出遊，20日晚間返程行經事發涵洞，鄧姓司機開進慢車道，車頂擦撞限高2公尺涵洞，前車頂慘遭削去，造成1死15傷，他是否超時駕駛，不僅檢警、運安會要調查，勞工局也展開行政調查，但尚未公布調查結果。

遊覽車業者說，會賠償傷亡者並配合司法調查，不過，質疑為何該處限高僅2公尺，卻沒有加裝限高架？交通局今天（22日）說，附近有高公局重機械場地及不少工廠，該道路兼顧地區運輸的功能，除了機慢車，是否禁行其他大型車型將再研議。

至於是否加裝限高的高架鐵桿，市府現場會勘發現，高工局已在高速公路涵洞上設「限高2公尺」標誌，交通局說，會在慢車道入口增設燈光與牌面，提早提醒汽車駕駛人不要駛入慢車道，並在涵洞上方增設反光警告標示，避免再度發生意外。

遊覽車撞限高2公尺高速公路涵洞削頭。（資料照）

遊覽車撞限高2公尺高速公路涵洞削頭。（資料照）

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