高市遊覽車撞涵洞1死14傷 業者出面致歉允諾負起責任

楓滿負責人張素姻（中）向家屬鞠躬道歉。（民眾提供）

2024/03/21 13:45

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄仁武區昨天晚間發生遊覽車自撞高速公路涵洞釀1死14傷重大車禍，肇事車輛所屬楓滿遊覽車公司負責人張素姻今天出面鞠躬道歉，並表示會負起責任並協助善後。至於鄧姓司機是否涉及超時工作，張先是說「沒有超時」，因該團大多為長輩，多上了幾次休息站且行動較慢，司機在阿里山也休息了3小時，但後來又改口說「配合相關單位調查」。

楓滿遊覽車公司就設在仁武區，為成立20餘年的公司，張素姻今天出門慰問家屬前向受害者家屬鞠躬道歉，她說，「不樂意見到發生這種事，內心很難過。」

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針對鄧姓司機出車近15小時恐涉及超時，張素姻一開始否認超時，她說，正常派班用車11小時，這次只有阿里山一個行程，她曾跟司機、領隊交代時間安排要拿捏好，但該團都是老人家，平常到阿里山只要休息2次，但這團停了很多次，長輩走路又慢，跑山路要慢慢開，司機在阿里山有休息3小時，後來則說將配合調查釐清。

此外，她更直指該路段道路標誌、設施設計有問題，她說，進機車道涵洞前沒有拱門（限高欄柵）示警，遊覽車一進去後就會來不及剎車。她說，司機有20餘年遊覽車經驗，她也不清楚為何會走慢車道，可能沿途要放下客人聽從了客人指揮。

張素姻承諾會負起責任且配合檢調調查，全力幫助家屬善後；賠償部分成透過協調委員會處理，公會及公司都會盡力協助，金額由保險公司估算，目前還不清楚數目。

楓滿負責人張素姻（中）表示會負起責任。（民眾提供）

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