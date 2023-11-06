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2失聯移工遇警假裝原住民 瞎答「茂林族」露餡將遣送回國

2名失聯移工遇警盤查假裝原住民，瞎答「茂林族」露餡，將被遣送回國。（讀者提供）

2名失聯移工遇警盤查假裝原住民，瞎答「茂林族」露餡，將被遣送回國。（讀者提供）

2023/11/06 09:48

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄警方今表示，2名失聯移工於鳳山區文平街與文鳳路口遇警盤查，竟假裝原住民稱證件在家裡，意圖瞞混過關，警方機智問答「哪一族？」，2人瞎稱「茂林族」，警方戳破謊言，查出2人是印尼籍失聯移工，依違反入出國及移民法移請移民署高雄市專勤隊遣送回國。

鳳山警分局文山派出所警員張甫翊、楊敏郎前晚執行巡邏勤務，行經鳳山區文平街與文鳳路口時，發現1輛廂型車後車燈不亮，上前攔車盤查及關心，發現後座2名男乘客神情緊張。

駕駛孫姓女子稱3人是工地同事，順路要載他們回家，警方一併盤查後座2人，詢問「有沒有帶證件？」，但2人吞吞吐吐，遲遲未拿出證件，且口音不像台灣人的口音，警方詢問「你是台灣人嗎？身分證號念一下！」，警方重複詢問多遍，2人還是沒反應。

警方提高警覺，研判可能是失聯移工，直接詢問「你們跑多久了？」，2人稱「沒有呀！」，仍堅持不承認，還假裝原住民口音，稱「證件在家裡」，意圖瞞混過關，警方機智問答「是哪一族？」，2人「茂林」族，讓警方哭笑不得。

警方當場戳破謊言，詳細查證2人身分後，果然是印尼籍失聯移工32歲「DANI」與30歲「小瑪」，分別於110年12月及109年2月被通報失聯，警方將2人上銬帶所偵辦，警訊後依違反入出國及移民法移請移民署高雄市專勤隊遣送回國。

另駕駛人孫女的廂型車後車燈不亮，違反道路交通管理處罰條例第16條1項2款汽車除頭燈外之燈光、雨刮、喇叭、照後鏡、排氣管、消音器設備不全或損壞不予修復，或擅自增、減、變更原有規格致影響行車安全，處汽車所有人900元以上1800罰鍰。

2名失聯移工遇警盤查假裝原住民，瞎答「茂林族」露餡，將被遣送回國。（讀者提供）

2名失聯移工遇警盤查假裝原住民，瞎答「茂林族」露餡，將被遣送回國。（讀者提供）

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