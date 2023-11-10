越女招攬同鄉賣淫 苗栗警搗破應召站逮6人

越南籍失聯移工阮姓女子，利用社群媒體招募同鄉失聯移工或觀光逾期停留女子在苗栗縣竹南鎮開設應召站賣淫，昨（9）日晚間被警方搗破。（警方提供）

2023/11/10 16:30

〔記者彭健禮／苗栗報導〕越南籍失聯移工阮姓女子，利用社群媒體招募同鄉失聯移工或觀光逾期停留女子在苗栗縣竹南鎮開設應召站賣淫，昨（9）日晚間被警方搗破，帶回阮女、賣淫女子及嫖客共6人，依法偵辦。

苗栗縣警察局接獲情資，指阮女經營越南女子應召站，透過在色情網路論壇張貼性交易廣告及性感照片招攬客人，尋芳客再依廣告內容加入指定通訊軟體，並依阮女指引前往旗下應召站實施性交易。

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警方報請苗栗地方檢察署檢察官彭郁清指揮偵辦，經依情資清查出犯罪車輛，再以車追人，實施跟監，最後成功鎖定位於竹南的2處應召站及阮女位於新竹湖口的藏身之處。

9日晚間，苗栗縣警局見時機成熟，結合新竹縣政府警察局、澎湖縣警察局、移民署苗栗縣專勤隊及桃園市專勤隊警力，於苗栗、新竹二地同步執行搜索，一舉將應召站搗破。

警方調查發現，阮女利用社群媒體招募同鄉失聯移工或觀光逾期停留女子賣淫，以每次性交易1800元為代價，抽頭800元。因阮女自知旗下賣淫女子無合法居、停留身分，為躲避警方追查，阮女定期派人前往應召站補充性交易用品、日常用品並收取性交易所得。

苗栗縣警察局長莊勝雄表示，全案依違反刑法妨害風化罪移送苗栗地檢署偵辦，賣淫女子及嫖客依違反社會秩序維護法裁處，將持續向上溯源，清查是否有涉及人口販運或組織犯罪情事。

警方在應召站內查扣大量保險套。（警方提供）

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