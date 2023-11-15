酒後討債不成砍殺友人 2失聯移工逃3天落網

王姓越南籍移工被2名同鄉砍成重傷送醫，現場留下大量血跡。（民眾提供）

2023/11/15 14:40

〔記者黃佳琳／高雄報導〕25歲王姓越南籍移工日前與2名潘姓同鄉喝酒，席間對方向王男催討2萬5千元債務未果，2名潘男竟持刀砍殺王男，致其命危送醫，迄今仍未脫離險境，警方查出2名行凶者都是失聯移工，經親友跨海協助策動，2人在台中向警方投案，警詢後依殺人未遂罪送辦。

警方表示，高雄市岡山區本洲一街一處民宅於本月12日傳出凶殺案，王姓越南籍移工與外籍友人在家喝酒，王遭砍傷多處，胸口除有15公分傷口外，身上也有多處骨折，命危送醫，2名涉案的嫌犯逃逸無蹤。

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經警方初步調查，得知28歲潘姓男子（越南籍、失聯3411天及就業服務法通緝移工）及另名29歲潘姓男子（越南籍、失聯537天）案發當日與王男飲酒作樂時，因王男積欠潘男2萬5千元的債務，潘男藉由酒意向王男索討未果，引發2名潘男不滿，便持刀砍傷被害人後逃離現場。

由於2名犯嫌為失聯移工，一時之間無法確實掌握行蹤，但當員警前往醫院訪視傷者時，剛好遇到王男的朋友也來醫院探望，而這名友人與2名潘男為舊識，家庭互動十分良好，警方隨即拍攝影片，聯繫潘嫌在越南的家屬，請他們協助策動犯嫌主動投案說明。

在家屬協助下，2名潘男主動到台中市警和平分局投案，高雄警方連夜北上將2人帶回，於偵詢後依殺人未遂罪將他們移送橋頭地檢署偵辦。

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