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曾騙趙藤雄父子 假律師李克毅涉違法經營事務所起訴

台北地檢署今日認定李克毅（左）、吳陵雲2人違反律師法，將2人起訴並請法院沒收犯罪所得。（資料照）

台北地檢署今日認定李克毅（左）、吳陵雲2人違反律師法，將2人起訴並請法院沒收犯罪所得。（資料照）

2024/05/07 11:16

〔記者吳昇儒／台北報導〕涉嫌曾在遠雄購買總部大樓時，誆騙遠雄創辦人趙藤雄父子的假律師李克毅，宣稱曾幫名模林若亞聲請釋憲抗稅12.8萬元成功。但檢調偵辦時卻發現，李男根本沒有律師資格，是每月8萬元的代價，與資深律師吳陵雲合開2家律師事務所執行業務，招攬業務。台北地檢署今日認定李、吳2人違反律師法，將兩人起訴並請法院沒收犯罪所得。

檢調查出，李克毅並無律師證書，依法不得設立事務所而雇用律師或與律師合夥經營事務所執行業務；但李男卻於2020年2月27日以新加坡籍顏姓律師名義，向法務部申請恆凱外國法事務律師事務所擔任負責人，再與律師吳陵雲簽屬合署合作契約書，成立吳陵雲法律事務所，聘請魏、許姓律師對外招攬法律訴訟等業務。

實質上均由李男主導，另還聘請陳、黃、李、林姓等4名行政人員，而吳姓律師每月可分得8萬元顧問費外，每半年還能分配2事務所一成稅後利潤。

檢察官偵訊後認為，李、吳二人均犯律師法第129條無律師證書，意圖營利，設立事務所而僱用律師或與律師合夥經營事務所執行業務，依法將兩人起訴，並向法院聲請沒收不法所得972萬4320元。

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