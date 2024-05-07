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「靜桃專案」騎士無照、酒駕騎乘改管車 警攔查噴2.3萬罰鍰

警方攔查一輛愛快羅密歐跑車，經檢測噪音超標，依法可開罰2700元。（記者鄭淑婷翻攝）

警方攔查一輛愛快羅密歐跑車，經檢測噪音超標，依法可開罰2700元。（記者鄭淑婷翻攝）

2024/05/07 11:05

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園警分局昨日晚間7點到11點，會同桃市府環保局及監理站，在桃園區同德國中前執行「靜桃專案」勤務，總計攔查自小客車1輛、普通重型機車12輛，經檢測有11輛排氣噪音超過標準，其中，汽車1輛、機車10輛，超標汽車為愛快羅密歐156跑車，而另名44歲曾姓機車騎士除噪音超標，因身上散發酒氣，經酒測為0.24mg/l且無照，3項違規酒駕1萬5000元、無照6000元、噪音超標2700元，共處罰2萬3700元。

警方表示，桃市府於去年9月22日起正式公告，將改裝排氣管從「標準罰」改為「行為罰」，只要違規行為經查證屬實，可逕行開罰3000元至3萬元罰鍰，桃園警分局自去年9月22日環保局公告後，利用線上各項勤務蒐證拍照通報給環保局，依照噪音管制法第8條逕行裁處已達450件，配合環保及監理單位執行聯合稽查檢測噪音車勤務，噪音超標當場開單告發則有478件，拍照函請環保局通知複驗3400件，希望透過強力執法還靜於民。

另自去年6月推行「靜桃專案」至今，陳情檢舉件數已下降2成左右，針對改管炸街妨害安寧行為，警方將持續採取「馬上攔、馬上測、馬上罰」執法手段，維護民眾生活環境安寧。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

曾姓機車騎士騎乘噪音車被攔查，連帶酒駕、無照行為都曝光。（記者鄭淑婷翻攝）<h4>☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆</h4>

曾姓機車騎士騎乘噪音車被攔查，連帶酒駕、無照行為都曝光。（記者鄭淑婷翻攝）

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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