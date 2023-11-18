色狼襲臀清潔婦 竟硬拗褲子快掉了好心拉住

新竹色狼對清潔婦襲臀，竟鬼扯褲子快掉了好心拉住。（情境照）

2023/11/18 00:07

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹魏姓男子見清潔婦小娟（化名）身材曼妙，竟趁她工作時多次伸手襲臀，小娟不堪受辱憤離職並控訴色狼惡行，更扯的是魏男在監視器將其醜事拍得一清二楚情況下，還向法官硬拗稱小娟褲子快掉了，他是好心幫她拉住，新竹地院不採信其鬼話，將他依性騷擾罪判刑3月。

法官調查，魏男去年10月15日清晨在新竹市一處大樓的環保室內，與小娟做資源回收及清潔工作時，竟趁小娟不及防備、抗拒之際，多次以徒手撫摸臀部得逞。小娟深感不適，報警究辦。

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事後魏男僅坦承有靠近被害人並碰觸褲子，矢口否認觸摸臀部性騷擾犯行，還辯稱因為小娟當時穿著褲子比較寬鬆，感覺褲子快要掉下來，所以他拉扯對方褲子說：妳的褲子快掉下來了，後續等小娟把褲子綁緊後，他還伸手嘗試拉扯看看是否有綁緊，堅稱沒有觸摸臀部。

然而監視器錄影卻發現，魏男的手摸小娟臀部至少七次，魏男多次刻意靠近小娟並以手觸摸臀部，此動作具有調戲含意，讓人有不舒服感覺甚為明確，且魏男數次摸臀行為，均係在小娟忙於工作背對魏男時，顯見其主觀上確有趁小娟不及抗拒之際，而為性騷擾之意圖甚明。

至於魏男辯稱因小娟褲子寬鬆等語，衡諸常情，二人僅為同事關係，當以口頭告知即可，實無多次靠近並伸手觸摸臀部或褲子的必要，魏男所辯顯係卸責之詞，不足採信。

法官認為魏男明知臀部為個人身體隱私部位，不得任意觸碰，卻不思尊重他人身體自主權利，竟對被害人性騷擾行為，漠視他人身體，並對被害人身心造成影響，被害人更因而離職，且犯後仍否認犯行，態度不佳，最後依性騷擾罪判刑3月。

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