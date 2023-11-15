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色房東收租趁機抓女房客臀部 瞎扯窈窕淑女君子好逑

林姓房東偷摸女房客臀部，還瞎扯：「她每次都穿短褲、穿涼的，很辣的，所以我就迷住啦，一直想抱一下，一個大男人還是受不了的，窈窕淑女君子好逑」等。示意圖。（資料照）

林姓房東偷摸女房客臀部，還瞎扯：「她每次都穿短褲、穿涼的，很辣的，所以我就迷住啦，一直想抱一下，一個大男人還是受不了的，窈窕淑女君子好逑」等。示意圖。（資料照）

2023/11/15 17:20

〔記者王定傳／新北報導〕林姓房東去年向一名女房客小雨（化名）收租時，竟對他說：「外面女生有毒啦，他們一天到晚都在接客」、「像你我就曉得一定很乾淨」、「抱一下啦」，並伸出狼爪摸臀，他事後辯稱只想「抱抱」沒有摸臀，甚至說：「她每次都穿短褲、穿涼的，很辣的，所以我就迷住啦，一直想抱一下，一個大男人還是受不了的，窈窕淑女君子好逑」，新北地院審理後依違反性騷擾防治法，判這名色房東5個月徒刑，可上訴。

檢警調查，去年9月4日上午9時許，林男趁前往小雨房間收租時，竟對她說：「外面女生有毒啦，他們一天到晚都在接客，嫖客很多都有中毒，在嫖她，所以我不敢」、「像你我就曉得一定很乾淨，可是不容易溝通啦」、「我想抱一下，你就不肯」、「過來啦，拜託啦」，被拒絕後，仍趁機摸臀。

小雨不甘受辱報警處理，審理時，林男辯稱：「我只是問她可不可以給我抱，之前也問過，這次我以為她要給我抱，我就抱她，但我沒有摸她屁股」。

林男甚至說：「她每次都穿短褲、穿涼的、很辣的，所以我就迷住啦，一直想抱一下，一個大男人還是受不了的，窈窕淑女君子好逑，我就做君子求她，她不同意，我連敢動她都不敢...我以為她同意，才會動手抱她，我手指有碰到她腰部，沒抱到，連屁股都沒碰到她就跑掉了，怎麼變成摸她屁股，她跑很快耶」。

法官依據被害者指證、錄音、被告前後不一的說法等證據判定，林男確實有偷抓小雨臀部，斥責他欠缺尊重女性身體自主權的觀念、所為造成被害者身心極大壓力及傷害，且犯後還試圖合理化自身行為，自始未誠摯道歉，亦未試圖和解，顯無悔意，犯後態度欠佳，加上檢方請求從重量刑，因此判刑5月，可上訴。

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