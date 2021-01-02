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    趁疫劫色！色房東推「啪啪抵租」 3萬年輕女子忍辱獻身

    女記者聲稱因為疫情丟工作，想找免費租屋處，色房東們立刻要求她提供照片、全身照甚至裸露照片，還詳細詢問她三圍。示意圖。（歐新社）

    女記者聲稱因為疫情丟工作，想找免費租屋處，色房東們立刻要求她提供照片、全身照甚至裸露照片，還詳細詢問她三圍。示意圖。（歐新社）

    2021/01/02 21:00

    〔即時新聞／綜合報導〕受到武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情衝擊，不少民眾生活困頓，沒想到，有不肖房東趁人之危，對年輕女租客開出「用身體抵房租」條件，誘惑不少手頭緊的女租客屈從，一名英國女記者臥底偽裝成租客深入調查，曝光其中手法。

    根據《每日郵報》報導，這些不肖房東在分類廣告網站「Craigslist」發文，鎖定以大學生為主的年輕女性，打著「免房租」廣告吸引她們上鉤，在疫情大流行期間，估計有3萬名英國女性為了生活忍辱答應。

    報導指出，一名女記者為了調查，冒充21歲女大生，透過租屋網站與20多名房東接洽，他們都願意提供免費住宿換取與女記者進行性行為，其中，這些色房東不乏前空軍官員、高齡退休人士，甚至有年輕公務員。

    當女記者聲稱自己因為疫情丟了工作，想要找到免費的租屋處，這些色房東立刻要求她提供照片、全身照甚至裸露的照片，還詳細詢問她的三圍，最後她和3名男房東面試，一名28歲英國稅務海關總署人員願意提供在愛丁堡公寓的一間房間，換取每週一到兩次性服務；55歲前空軍司令部官員言明可免租金，還會提供手機、汽車、每週價值150英鎊的禮物，但必須與他同床共枕。

    另外，一名70歲退休開發商說可免費提供房間，並介紹該房配有雙人床、電視、新浴室，不過他也露骨暗示女記者，「妳知道這不是完全免費的，我希望得到一點回報」，他並聲稱，這筆交易很划算，女記者不用付水電費、租金、押金，他只是要確定她能不害羞地提供一點服務。

    對此，英國國會議員凱爾（Peter Kyle）痛批，政府明知有人把Craigslist網站當成皮條客犯罪作惡，甚至有被害人貼出凶手照片及姓名，政府卻未做出任何動作制止，他不知道法律為何允許這種事情發生，他要求政府立刻做出處置。

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