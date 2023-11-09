馬博橫斷女山友疑摔斷腿 空勤黑鷹直升機今早吊掛花蓮送醫

爬馬博橫斷受傷的王姓女子（右）由隊友協助到山屋旁空地準備進行吊掛。（空勤總隊提供）

2023/11/09 11:02

〔記者花孟璟／花蓮報導〕一名王姓女山友參加登山團體走百岳橫斷路線馬博拉斯橫斷，昨天傍晚滑落5米邊坡造成右腿疑似骨折腫脹，無法行走，在馬利加南山屋等待救援，晚間花蓮縣消防局獲報，今天由空勤派遣黑鷹直升機將傷者送到花蓮就醫。

受傷的58歲王姓女山友等共6名的登山團體，是在上週六（4日）從南投縣東埔進入，預計11日從花蓮卓溪鄉中平林道下山，不過昨天行程第5天下午，王女不慎滑落邊坡5公尺，造成右小腿腫脹、左手臂腫脹，疑似閉鎖性骨折，無法行走，由同行隊友協助帶到馬利加南山屋。

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花蓮縣消防局昨天下午7點多接獲報案後，由於隊伍後續路程還要走2天、加上中平林道路況不佳，經確認傷患資訊後，集結包括花蓮縣消防局、林業署花蓮分署玉里工作站及玉山國家公園南安管理站等共5位先遣搜救人員，於玉里分隊集結清點裝備，並連繫空勤總隊支援。

今天清晨6點多，消防局地面人員及空勤總隊派遣NA-713直升機進入山區救援，直升機正駕駛金立平、副駕駛謝華榮、機工長洪榮伸及共勤的消防署特搜隊隊員張晏嘉、謝孟輯，率先於上午7點15分飛抵馬利加南山屋上空，特搜隊吊掛出艙至地面進行檢傷評估後，7點28分將患者吊掛上機，送至花蓮德興運動場落地，由消防局救護車轉送花蓮慈濟醫院。

馬博拉斯橫斷從南投縣東埔進入，卓溪鄉中平林道出，除了在中平林道住工寮，全程住玉山國家公園山屋，一般排8天行程。

爬馬博橫斷受傷的王姓女子上黑鷹直升機準備下山。（空勤總隊提供）

空勤總隊NA-713直升機上午7點半降落花蓮德興運動場，消防局人員出動擔架協助無法走路的王女上救護車。（楊姓民眾提供）

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