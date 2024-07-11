桃園旅館雙屍！1家4口受接濟入住 夫妻疑喝可樂後昏迷

桃園市平鎮區某旅館昨發生雙屍命案，警方初步調查死者為周姓夫妻。圖為平鎮分局。（資料照）

2024/07/11 09:47

首次上稿 09:08

更新時間 10:02

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市平鎮區某旅館昨日上午發生雙屍命案，警方初步調查死者為周姓夫妻，周男生前有吃安眠藥習慣，夫妻倆疑似喝了可樂後不久就不省人事，今將報請檢方相驗釐清死因；至於同住的2名孩童已轉介安置。

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桃園市政府警察局平鎮分局指出，該夫妻戶籍在平鎮，有經濟壓力，四處欠債，平常居無定所，因旅館老闆認識先生，於是讓他們居住在旅館，於5月底入住，案發後通報社會局，2名小孩已交由奶奶帶回。

據了解，死者為周姓男子與原住民妻子，一家4口日前受友人接濟暫住旅館，周男生前涉多起案件，曾因法院傳喚未到而被拘提，到案後釋回。

周男在新竹工作不順，約一個月前請託在旅館上班的友人幫忙找工作，後來以非正式員工身分在旅館幫忙，並與妻子及2名孩子暫住旅館。

昨天早上8、9點間，旅館員工進房間送早餐，小孩開門時，見周男與妻子躺在地上，員工想說他們是睡在地板，所以先行離去，11點左右員工再進去，發現兩人叫不醒、四肢已僵硬，趕緊報案，救護人員到場確認2人已無呼吸心跳，未予送醫。

據了解，前日周男疑因出庭案件困擾，想從旅館跑走，後經友人勸說「好好面對」，故留在旅館，沒想到發生憾事。

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