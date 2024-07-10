台中男開福特改管聲浪太大 違停被盯上毒品露餡加噪音舉發

警方攔查違停在紅線福特轎車。（警方提供）

2024/07/10 12:45

〔記者許國楨／台中報導〕台中市劉姓男子前天駕駛福特轎車在豐原區呼嘯而過，因聲浪太大產生噪音，引起巡經保安大隊員警注意，隨後發現他違停攔查時，聞到濃烈的毒品味道示意下車受檢，果然在車內起獲K盤及K他命殘渣罐，劉男坦認吸食，警方依規定採尿後依毒品罪法辦，另噪音車部分移交環保局裁罰。

台中市警局保安大隊第二中隊副中隊長林照國等員，當天凌晨巡邏經過豐原區豐勢路一段時，發現一輛福特轎車因排氣管改管的聲浪很大，產生的噪音引人側目，經尾隨見該車違規停車在紅線，立即趨前盤查，意外聞到車內飄出陣陣濃烈K他命燃燒後氣味。

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警方要求25歲的劉姓駕駛下車出示證件受檢，此時劉男自知難逃法網，坦承施用K他命，還主動交出一個K盤、一瓶K他命殘渣罐，也同意採尿液檢測，全案警詢後依毒品危害防制條例，移送台中地檢署偵辦，另噪音舉發則送交台中市政府環保局裁罰。

台中市保大呼籲，暑假期間年輕人活動頻繁，接觸不明藥物機會增加，因此保安警察大隊將持續配合執行警察局規劃治安熱點區域巡邏等勤務，查緝提供給青少年、學生的販毒集團或幫派分子，並加強攔查取締危險駕駛及改裝噪音車輛，以確保暑假期間少年安全活動空間，共同營造優質環境讓青少年健康成長。

警方查扣K盤及K他命殘渣罐。（警方提供）

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