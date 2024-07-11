林士傑槍擊案犯案車輛遺留口罩疑有槍手DNA 研判滯台可能性高

南市刑大隊長張文源說，研判槍殺林士傑的槍手仍在國內的可能性較高。（記者王俊忠攝）

2024/07/11 11:12

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市區漁會理事長林士傑於8日清晨遭槍殺，案發今天進入第4天，南市刑警大隊長張文源11日表示，專案小組確在槍手駕駛的第2輛三菱轎車內找到1只口罩，並採集到DNA、比對出1名有前科的男子，積極追緝中，目前研判槍手仍在國內的可能性高，已通報國內南到北各地港口、機場與海、岸巡單位嚴防槍手偷渡出境。

張文源說明，檢警專案小組緝凶目標朝「以車追人、跡證連結、全力緝凶、嚴防偷渡」等4大重點，此案槍手犯案手法的確十分狡猾、相當厲害，但警方以車追人方向仍有一些突破。

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專案人員在槍手駕駛的第2輛三菱轎車內找到1只口罩，有採集到DNA跡證比對出1名有前科的男子身分，還在追查中，必須找到這名前科男才能確定是否為槍手。因為三菱車是權利車，車子可能經多人駕駛過，必須找到人才能確認身分是否與槍殺案有關。

張文源並說，警方在第2車內其他位置也有採集到DNA與指紋等跡證，持續比對中。至於傳出槍手把第2車棄置在高雄大樹區之後，又轉騎機車逃逸到高雄、屏東交界處棄車，第3車並未被破壞，但車上跡證部分沒有突破。槍手目前仍在國內的可能性高，同時不排除有其他共犯與接應者，都在擴大追查。

外傳林士傑在今年6月份跑攤時，除了1名司機駕駛，又多了1名男助理陪同，是否顯示當時狀況已有異常才會多1名男助理隨行。據了解，林士傑在今年6月間罹確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），當時病情不輕，林那期間幾乎足不出戶，槍手沒什麼機會下手，一直到7月8日清晨找到機會下手、一擊取了林的性命。

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