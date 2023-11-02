爬馬博橫斷男子摔斷腿 空勤直升機吊掛送醫

走馬博拉斯橫斷的洪姓男子摔傷腳，由空勤出動NA-715直升機將傷者送到花蓮就醫。（空勤總隊提供）

2023/11/02 14:33

〔記者花孟璟／花蓮報導〕8人登山隊伍上月31日從南投縣東埔出發走馬博拉斯橫斷，預計本月7日從玉里中平林道下山。其中一名洪姓隊員不慎滑落邊坡造成膝蓋開放性傷口，疑為骨折，今天上午9點多向花蓮縣消防局報案，上午11時由空勤總隊出動直升機飛往秀馬山屋遺址處，將傷者送到花蓮就醫。

該隊伍今天第3天行程，55歲洪姓男子不慎滑落邊坡，造成右膝蓋20公分開放性傷口，疑似為骨折，已止血但無法繼續行程，如折返路況不佳恐生危險，隊伍向消防局報案，傷者有1名協作陪同，在秀馬山屋遺址等候救援。

請繼續往下閱讀...

花蓮縣消防局第三大隊獲報，聯繫報案者確認傷患資訊後，集結消防局、林業保育署花蓮分署玉里工作站等共5位先遣搜救人員，於玉里分隊集結清點裝備預備地面出發，同時連繫空勤總隊請求支援航空器吊掛。

空勤總隊空中勤務總隊花蓮駐地勤務第一大隊第三隊獲報，上午10點17分起飛，40分抵達秀馬山屋上空，今山區天候良好，飛機實施馬力檢查、風險評估及救援提示，由消防署特搜隊吊掛出艙至地面協助檢傷評估，飛機則在附近盤旋待命，並於11點多以擔架吊掛上飛機，近午飛到花蓮德興棒球場落地轉送慈濟醫院。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法