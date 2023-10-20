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大鹿林道東線開放腳踏車 「苗栗最遙遠的救護」案件暴增9倍

苗栗縣消防局說，大鹿林道東線位屬苗栗縣泰安鄉境，但入山必須從新竹縣進入，平均一趟執行勤務要7.5個小時，「等於台北高雄來回的山路版本的概念」。（苗栗縣政府消防局提供）

苗栗縣消防局說，大鹿林道東線位屬苗栗縣泰安鄉境，但入山必須從新竹縣進入，平均一趟執行勤務要7.5個小時，「等於台北高雄來回的山路版本的概念」。（苗栗縣政府消防局提供）

2023/10/20 16:30

相關新聞連結：
阿伯騎腳踏車遊大鹿林道摔車撞頭 漏夜送醫

〔記者彭健禮／苗栗報導〕一名69歲老翁昨天（19日）下午在雪霸國家公園大鹿林道東線6.35公里處騎腳踏車跌倒，頭部受傷，苗栗縣消防局接獲通報趕往救援，將傷者送往竹東台大分院治療，救援人員今天凌晨1點多才完成任務返隊。苗栗消防人員訴說心聲指出，大鹿林道去年5月開放腳踏車入山至今約17個月，救護案件暴增9倍，但一趟往返執勤時間從7.5個小時「起跳」，是「苗栗最遙遠的救護」地點。

苗栗縣政府消防局粉專PO文指出，大鹿林道東線昨天發生腳踏車摔車救護案，感謝新竹縣消防局協助，最後由苗栗泰安消防分隊完成任務；大鹿林道東線是要上大霸尖山的必經道路，去年5月開放腳踏車入山至今約17個月，共發生26件救護案件，其中送醫20件，相較於未開放前17個月僅發生3件，暴增約9倍。

消防人員說，大鹿林道東線位屬苗栗縣泰安鄉境，但入山必須從新竹縣進入，根據計算，平均一趟執行勤務要7.5個小時，「等於台北高雄來回的山路版本的概念」，隨著大鹿林道救護量的增加，如今這種勤務平均一個月要執勤1到2件，大鹿林道也成為泰安鄉最常發生事故的地點。

苗栗縣消防局粉專指出，騎車進大霸是一個好的活動，根據雪霸管理處的調查，93％民眾贊成東線可正式開放腳踏自行車進入，但投贊成票的人「應該沒有思考到事故的緊急救援吧」；也籲請，山路騎腳踏車減少時間，但因道路顛簸跟體能因素，也增加非常多的事故，請山友務必審慎評估風險及自身的能力。

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