陰錯陽差！南三段山友滑落邊坡 直升機大陣仗搜救竟已脫困

南三段有山友在無雙路段滑落邊坡受困，南投縣消防局請求空勤直升機載運搜救人員前往山區營救。（記者劉濱銓翻攝）

2023/10/10 18:20

〔記者劉濱銓／南投報導〕南三段5人登山隊1名山友在無雙吊橋滑落11公尺邊坡待援，南投縣消防局昨天（9日）獲報，請求直升機帶搜救人員上山營救，到場卻找不到人，之後獲山搜義消通報，早在8日就協助脫困，消防局即增派1隊人員上山尋人，今天凌晨帶山友返回登山口。

消防局說，無雙路段幾乎沒有通訊，可能是山友8日受困報案，但訊號遲至9日才傳出，「陰錯陽差」以致大陣仗搜救撲空，呼籲山友，報案後若已脫困，務必立即回報，以免浪費搜救資源。

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消防局說，昨早6點多接獲海巡署轉報，一隊5人攀登南三段的山友，9月30日從花蓮入山，10月8日要從南投下山，其中1人在無雙路段滑落11公尺邊坡，撞擊到頭部待救，但該路段訊號不好，考量山難通報資訊有限，以及山區路途遙遠，於是請求空勤直升機載送搜救人員上山搜救。

當天近午11點多，搜救人員搭機步行抵達無雙地區事故座標點，卻遍尋不到人，在附近展開搜索，嘗試挺進郡大溪，但水位暴漲無法前進，發現疑似折返足跡，推測受傷山友可能已脫困下撤，一路沿著下山路徑，抵達烏瓦拉鼻溪營地紮營。

這時才得知，有南投的山搜義消雙十連假帶登山團走該路線，早在8日就遇到受困山友，協助脫困，一行5人早已出發要到郡大林道下山。經山搜義消告知，消防局研判登山隊仍在下山途中，再派出1隊搜救人員上山，盼與第一批搜救隊「前後包夾」，以利儘速接觸山友。

9日深夜11點多，第二批搜救隊順利接觸登山隊，所幸受傷山友僅是多處擦挫傷，影響行走速度，頭部傷勢尚不嚴重，搜救隊將5人登山隊帶下山，將傷者送醫，解除一場虛驚。

消防局說，無雙到郡大一路上都沒有訊號，登山隊恐是在受傷的第一時間通報，但訊號直到隔天才傳出，導致搜救人員隔天獲悉趕往事故點卻撲空，提醒山友，若曾通報救援，應在現場待救，若脫困也應立即回報，建議帶衛星電話上山，防止山區通訊失聯，以免「陰錯陽差」，影響消防調派與搜救行動。

南三段有山友在無雙路段滑落邊坡受困，南投搜救人員搭直升機前往山區搜索。（記者劉濱銓翻攝）

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