3通緝犯搞詐欺專騙在美華人 特勤中隊垂降破窗逮人

警方供堅垂降破窗進入位於大樓內的詐欺機房，在屋內逮捕嫌犯夫妻檔。（民眾提供）

2024/07/10 12:03

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市刑大今（10）宣布破獲3名毒品通緝犯涉嫌詐欺，3人在高雄楠梓區某大樓內設置詐欺機房，專詐在美國台灣人和中國，已知有4名中國人遭詐約美金16萬元（約新台幣520萬元），警方找來保大特勤中隊協助垂降攻堅，破窗入內逮捕夫妻檔蔡男（31歲）、曾女（30歲）和陳男（36歲）。

據了解，被逮的3名嫌犯原居住在北部，今年初皆因毒品案被通緝，竟逃亡至高雄躲藏，於逃亡期間仍鋌而走險，共同成立假檢警詐欺機房，專門詐騙居住於美國地區的台灣人和中國人，已知有2名台灣人和4名中國人報案，不過台人機警未被騙到錢，4名中國人則遭詐約16萬美金。

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高市刑大偵五隊指出，該集團由曾女擔任一線機手，假扮電信業者向民眾謊稱電信門號遭盜用，再由犯嫌蔡男、陳男擔任二線機手，向被害人投放假中國公安刑事逮捕令及假公安影片，取得被害人信任後，並假冒中國公安對被害人製作筆錄，再交由詐欺集團之三線機手，以監管帳戶之名義要求被害人提供金融帳戶的帳號密碼等個人財務資訊，並竊取其中財務，經警方清查被害人損失達數十萬美金，持續擴大偵辦中。

警方獲報後，由刑大偵五隊13分隊與高雄港務警察總隊、楠梓分局共組專案小組，待時機成熟，搜索票和拘票前往楠梓區創新路大樓，並會同保安警察大隊特勤人員共同執行攻堅任務，當場逮捕犯嫌蔡男、曾女、陳男等3人，並查扣犯案用手機10支、筆電2台、SIM卡6張、毒品安非他命1包、存摺3本、金融卡2張，以及監視器鏡頭、硬碟和WIFI分享器等證物，全案依刑法詐欺罪先行解送橋頭地方檢察署擴大偵辦。

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保大特勤人員自大樓上方垂降，進入詐欺機房所藏的樓層。（民眾提供）

特勤人員垂降進入詐欺機房所藏的樓層，並破窗進入屋內。（民眾提供）

警方在詐欺機房內查扣10支手機、筆電、SIM卡、毒品安非他命和存摺、金融卡等相關證物。（民眾提供）

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