澎湖更生保護分會慶78周年 表揚29名績優輔導員

澎湖地檢署檢察長陳佳秀，頒獎表揚資深輔導員蕭芬蓮。（記者劉禹慶攝）

2023/11/08 21:01

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕更生保護會澎湖分會今（8）日舉行成立78週年慶祝大會，以攜手共創，友善接納為主題，啟動更生保護節系列活動，並展示服務更生人一年來之成果。

會議由主任委員呂榮進主持，大會中表揚蕭芬蓮等29位服務績優更生輔導員，並且表揚協助推展更生保護事業有功人員及機構團體：陳許勝南先生、林嘉榮先生及張恆晢先生、顧問林功席先生、顧問張東周先生、勝國大飯店、慈濟功德會、西灜國際獅子會。

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澎湖地檢署檢察長陳佳秀致詞時表示，更生保護會的服務重點，就是要幫助與輔導更生人，讓他能夠在監獄服刑期滿的同時，透過更生保護工作與社會正常的生活來銜接，使其出獄後，有安定的工作及收入，重新適應社會生活 ，並預防再犯罪的可能性。

此次活動包括澎湖地檢署檢察長陳佳秀、書記官長魏慧美、澎湖地方法院院長楊國精、庭長黃鳳岐、書記官長吳清林、調查保護官鄭朝瑋、立法委員助理段湘玲、澎湖縣政府秘書長蔡淇賢、澎湖縣警察局局長林逢泉、澎湖監獄典獄長林豐材、澎湖國際獅子會會長林翠雲、澎湖就業中心主任陳家全、澎湖縣榮譽觀護人協進會理事長顏勢任等均出席與會，並對更生保護會一年來服務成果發表十分認同，同時表示支持與肯定更生保護工作對社會產生安定的力量。

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