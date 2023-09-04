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協助更生人復歸社會 「更生事業群」今簽約

法務部長蔡清祥提出「更生事業群」構想，幫助更生人習得一技之長與社會接軌；推動初期，更生保護會邀請全國的優質企業合作成立更生事業群，今舉行簽約儀式，由行政院政務委員林萬億及蔡清祥擔任簽約儀式見證人，創造更生人的就業願景。 （更生保護會提供）

法務部長蔡清祥提出「更生事業群」構想，幫助更生人習得一技之長與社會接軌；推動初期，更生保護會邀請全國的優質企業合作成立更生事業群，今舉行簽約儀式，由行政院政務委員林萬億及蔡清祥擔任簽約儀式見證人，創造更生人的就業願景。 （更生保護會提供）

2023/09/04 12:32

〔記者錢利忠／台北報導〕更生人出監後謀職不易，法務部長蔡清祥提出「更生事業群」構想，幫助更生人習得一技之長，穩定工作，使更生人與社會接軌；推動初期，更生保護會邀請全國的優質企業合作成立更生事業群，今舉行簽約儀式，並由行政院政務委員林萬億及蔡清祥擔任簽約儀式見證人，創造更生人的就業願景。

更生保護會今表示，許多更生人出監後謀職不易，就業困難重重，「更生事業群」有助於建構更生人的職涯藍圖，讓更生人重新展露自我價值；更生保護會擴大辦理「更生事業群」，今於更生保護會總會辦理「更生事業群」簽約儀式，友善廠商遍及全台，簽約數累積已達18家。

林萬億、蔡清祥今擔任簽約儀式見證人，高等檢察署檢察長兼更生保護會董事長張斗輝，則感謝蔡清祥提出「更生事業群」構想。更生保護會指出，更生人普遍低學歷、年紀偏高，以及被標籤化影響，不利求職，而經濟生活穩定是重返社會的關鍵。

更生保護會指出，自營更生事業體由更生保護會出資土地、人力或物力等資金，與具備產業經驗人士共同經營，產品經外部檢驗後行銷，今另邀請與更生保護會合作的「愛鄰舍幸運草企業社」吳姓牧師現身說法，吳牧師年輕時曾深陷毒海，深刻體會戒毒才能重生，度過艱辛戒毒之路後，重新找回自己，他也用宗教力量及穩定就業來改變更生人。

更生事業群以自營事業為主體，為協助更生人回歸社會，推動初期，更生保護會邀請全國的優質企業，成為友善廠商更生事業體，對僱用更生人，達到增進公共及社會成員的利益，提出僱用獎助措施，友善廠商更生事業體著重在提供友善環境、收入及勞動條件保障、就業穩定、技能訓練及職場適應輔導等特色，創造更生人就業願景。

今日的簽約儀式，包括促成及協助指導「更生事業群」的法務部參事林嚞慧、更保花蓮分會主委黃淑珠、新竹分會主委葉朝枝及「更生事業群」企業負責人皆到場，期待各界一起協助更生人復歸社會。

法務部長蔡清祥（右）提出「更生事業群」構想，幫助更生人習得一技之長與社會接軌。 （更生保護會提供）

法務部長蔡清祥（右）提出「更生事業群」構想，幫助更生人習得一技之長與社會接軌。 （更生保護會提供）

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