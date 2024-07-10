台鐵潮州站副站長持槍照 法官：沒人害怕裁定不罰

邱姓副站長持BB槍照，法官判決不罰。（圖：翻攝Youtube血汗台鐵）

2024/07/10 13:27

〔記者葉永騫／屏東報導〕台鐵潮州站邱姓副站長因拍片公審乘客行為引起網友公審，邱副站長不滿酸民言論，在臉書PO出一張舉槍照開嗆，遭台鐵懲處、警方依社維法送辦，屏東地方法院簡易庭認為，內容中並沒有恐嚇或威嚇不特定人的言論，加上持BB槍照片僅為加強堅毅態度的情境，沒有人因此害怕，並未危害公共秩序、社會安寧，因此裁定不罰。

邱姓副站長是因為一名女乘客車票處理問題喊出「解除契約」，引發網路兩派人馬論站，不少網友更湧入邱副站長的社群嗆聲，讓邱副站長氣不過，在個人臉書PO文回嗆酸民「這些小嘍囉，以為寫些字就可以傷到我，真的太小看我堅強的心智了。一個從國中高中倒數第一名，到國家考試三次上榜；下班進修EMBA，到班上第一名；從四次被政風調查，主張被保訓會駁回，到現在仍不喪志維護台鐵尊嚴、控告逃票仔；從有冷氣房的板橋到破舊梁裂沒冷氣的倉庫居住，就知道我內心的強韌了。」並且在貼文中還附上一張手拿BB槍的照片。

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這張持槍照引發軒然大波，屏東警方依違反社會秩序維護法函送邱副站長，台鐵也做出懲處記申誡2次，全案經屏東地方法院簡易庭審理，法官認為邱不滿網友言論才會在網路上回應，不過內容並無恐嚇或威嚇不特定人的言論；照片應僅為加強堅毅態度的情境照片，並不是故意露出類似仿真槍、道具槍，再加上沒有網友因此受到驚嚇、害怕、人身安全受到威脅，而且邱男只是在網路上傳照片，不是現場持槍，因此對於社會安全並無重大致危害公共秩序、社會安寧之虞，所以裁定不罰。

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