更生保護節慶祝大會 陳建仁：導引更生人邁向新生須各界協助

行政院長陳建仁出席更生保護節慶祝大會，頒獎表揚致力於更生保護工作有功人員。（記者林正堃攝）

2023/11/06 18:12

〔記者王定傳／新北報導〕台灣更生保護會成立78週年今舉辦慶祝大會，行政院長陳建仁致詞時提及兩名女兒都從事助人、輔導與教育的工作，深刻了解這些工作的箇中辛苦，而要導引更生人邁向新生更是不容易，須有賴家人、社會人士、公益企業以及更保與非營利組織團體不斷支持與協助，才能復歸社會。

台灣更生保護會今日在劍潭青年活動中心群英堂舉辦慶祝大會，除陳建仁出席外，行政院政務委員林萬億、法務部部長蔡清祥、高檢署檢察長兼更生保護會董事長張斗輝均與會。

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陳建仁致詞時表示，總統蔡英文曾宣示要將台灣打造成更強韌的「韌性國家」，政府因此陸續推動「社會防護網」第一期、第二期計畫，結合政府各部門的力量，建構一張綿密的安全防護網，扶持社會中每一個個體。

陳建仁表示，另有鑑於新興毒品衍生犯罪、社會及家庭問題，行政院先後於2016年提出「新世代反毒策略行動綱領」，4年投入100億元經費，後於2021年起展開「新世代反毒策略行動綱領第二期」，4年再投入150億元經費，落實「減少毒品需求、減少毒品供給、減少毒品傷害」，達到「抑制毒品再犯、降低毒品新生」的雙重目標；相關部會也提出許多針對毒品更生人的就業輔導、戒癮協助與更生復歸服務方案，希望幫助更生人離毒重生，回歸家庭。

蔡清祥則表示，監所裡面有三成以上都是詐欺犯，年紀都很輕、很聰明，用這樣的手法賺錢很容易，去享受糜爛的生活，更生保護會提早進去監所輔導他的觀念及價值觀，透過我們的輔導改變他們的想法，從真正的觀念改變做起。

蔡清祥還指出，為強化更生人就業協助，讓更生人獲得「工作保障」、「收入保障」與「勞動條件保障」，法務部督導台灣更生保護會推動「更生事業群」計畫，透過與優質企業合作及由更生保護會辦理自營事業模式，銜接矯正機關自主監外作業，提供更生人穩定、安全的就業環境及工作保障，目前已和16家公司簽約，成為「友善廠商更生事業體」，並推動設置3家「自營更生事業體」。

蔡清祥表示，「更生事業群」目標是提供穩定、友善的工作環境，透過陪伴、職訓及輔導，給予更生人歸屬感與培養就業專長，使其順利復歸社會，降低再犯。

張斗輝表示，施用毒品者再犯防止推進計畫，在更生保護中的復歸社會整合服務，如增加租屋補助等多元居住服務、提升雇主僱用意願及就業穩定、推動家庭支持與復歸服務、建立多元問題個案在地服務資源網絡等，均是更生保護會的業務重點，將持續不遺餘力地繼續整合各項資源，與政府協力，達成預防再犯、延緩復發的目標。

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