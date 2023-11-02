賴佩霞30年前曾任更生協會志工 憶當年止不住眼淚

賴佩霞（左）回憶起往事，忍不住流下眼淚。（記者張嘉明攝）

2023/11/02 19:03

〔記者吳柏軒／台北報導〕總統參選人郭台銘的副手賴佩霞今（2日）出席更生少年關懷協會30週年特展，她回憶30年前曾任該協會首批志工，看著老照片回憶曾在觀護所的孩子，犯錯卻無人關照，也想起許多貴人捐助孩子，重拾過往而止不住眼淚，呼籲更生少年相信自己、相信大人，有一天一定能以自己為榮。

賴佩霞表示，自己20歲出頭時在觀護所看了許多孩子，犯了錯，卻連家長都不去看，冬天了衣物單薄，向貴人朋友募捐衣物，也曾在路上碰到受助少年搖身一變成商務人士等；透過老照片回憶過往，賴止不住眼淚直流，並認為，更生少年只是迷路，鼓勵其相信自己，感謝該協會默默陪伴孩子；另也指出成年更生人、煙毒問題等，同樣需要眾人關心。

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今更生協會30週年特展，受助少年也前來參與，包含剛成立的「天堂島樂團」演唱《平凡之路》，饒舌團體Aisaboy的禁藥王與Lizi栗子也表演代表作《因為我還年輕》，栗子直言，自己曾進出觀護所2次，第2次才接受更生服務，被歌唱老師鼓舞，相信自己可以成為一名「rapper」，慢慢將夢想實踐，對協會只有「謝謝」二字。

更生少年關懷協會秘書長江元凱說，孩子願意改變很困難，但即使被拒絕100次，總有一次會接收到我們的善意，過去每2年就會面臨重大難題，但有幸有群人成為我們的後盾，如今擴展至6個單位11個服務據點，未來需要更多資金，也將服務觸角從雙北延伸到其他縣市，第一步先往桃園市發展。

台北市社會局長姚淑文表示，孩子有回到社區的基本權利，將努力提供更多選擇機會，更生少年協會就是其中一員，給予更多希望，邀請社會發揮更多行動力，接住更多孩子。

壯闊台灣聯盟理事長吳怡農表示，成長就是學習摸索，難免會做錯事，多數人幸運被師長親友適時接住，但有些人不太一樣，沒那麼幸運，多繞了路，需要社會包容與多陪伴，如更生少年協會30年來的重要工作，建立成熟有韌性的社會安全網；壯闊台灣的志工也曾看見女子監獄需求，募得童書並讓年輕母親與孩子建立互動讀書連結，在能力範圍內多做一些事。

賴佩霞出席「更生少年關懷協會30週年特展」記者會，女兒謝沛庭（右）也出席。（記者張嘉明攝）

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