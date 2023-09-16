走私毒品更生人改當詐欺車手 賺1元黑錢代價是入獄1天

王男當車手賺400元，一審判刑1年2月，他上訴二審，高等法院台中分院認為量刑適當而駁回。 （記者張瑞楨攝）

2023/09/16 13:11

〔記者張瑞楨／台中報導〕南投縣王姓男子於13年前走私海洛因毒品入台，判刑8年出獄，卻又加入詐欺集團當車手，去年提領詐欺贓款2萬元，僅賺得400元酬勞，卻被法院依共同詐欺取財罪判刑1年2月，相當於賺1元的不法利益，代價是得入獄約1天。

判決書指出，王男於2009年間，從台灣出境到香港，再轉到中國，從中國到柬埔寨買20萬元台幣的海洛因，再委託身分不詳、綽號「小黃」的男子，將毒品走私到台灣，王男於2020年6月返回台灣，7月間某日與身分不詳的男子，面交取得上述毒品，同年9月被警方逮捕，高等法院台中分院依共同運輸第一級毒品罪判刑8年，他於2021年5月執行完畢，時隔一年餘，他在去年（2022年）8、9月間，加入「一路順」詐欺集團。

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調查顯示，王男擔任俗稱車手的提領詐欺贓款工作，去年10月28日，翁姓民眾接到詐騙電話，騙子訛稱翁姓民眾購買的拖把組重複下單，須到ATM操作退款，翁姓民眾受騙而匯款將近5萬元，王男接獲詐欺集團的通知，當天晚間9時許，於南投縣草屯碧山郵局領出贓款2萬元，轉匯至「一路順」詐欺集團的人頭帳戶內，拿到400元酬勞。

南投地方法院認為，王男是累犯，觸犯一般洗錢罪、3人以上共同詐欺取財罪，依刑法規定，從一重論，以3人以上共同詐欺取財罪判刑1年2月，犯罪所得400元沒收。

王男上訴二審，聲明1年2月的量刑過重，請求改判且從輕量刑，高等法院台中分院卻認為，王男沒有與被害人和解，一審量刑妥適，駁回上訴，可上訴三審。

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