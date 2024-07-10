中警攔查違停BMW「美鈔」掉滿地 竟是毒咖啡包

保大員警攔查併排違停的BMW轎車。（圖由警方提供）

2024/07/10 13:30

〔記者許國楨／台中報導〕毒販為逃避查緝，常搭配「夯品牌、時事、卡通」等各式多變毒咖啡包裝，掩人耳目，台中市警局保安大隊9日凌晨巡經北區，發現1輛BMW轎車併排違停攔查，見王姓駕駛神情緊張且車內飄出濃臭K味，立即要求下車受檢時，竟從車內掉出一堆「美鈔」，定睛一看竟是首見的仿美鈔包裝毒咖啡包，當場上銬逮人。

台中市保大第一中隊副中隊長林晏霆等員，昨凌晨巡邏經北區中清路段時，發現1輛白色BMW轎車違規併排停車且車頭毀損，立即趨前盤查，過程中25歲王姓駕駛神情緊張、講話結巴，警方又聞到車內飄出陣陣濃厚的K他命味道，赫然發現駕駛腳旁有1個K盤，隨即示意王男出示證件受檢。

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此時王男開啟車門準備下車時，竟從車門旁置物處掉出多張美鈔，警方低頭檢視，赫然發現是仿印百元美鈔圖案毒咖啡包（毛重40餘公克），當場採驗呈二級毒品陽性反應，警方詢問王男是否還有其他違禁品，王自知難逃法網配合，從隨身包包及副駕駛座置物箱拿出K他命2大包（重100公克）交付。

王男在警詢中坦認持有上述毒品，供稱因前幾天出車禍，車子沒時間開去修配廠修理，當晚則是在該路段等朋友談事情，未料因違規併排引起警方注意，連帶讓車內的毒品露餡，警方懷疑王男涉嫌販毒，詢後先將全案依毒品罪嫌送辦，並溯源追查毒品來源。

保大表示，此次查獲首見的美鈔圖案毒咖啡包，模仿得維妙維肖，顯示毒販的狡猾手法，以及毒品包裝形式日趨多樣化，提醒青少年對於陌生包裝物品提高警覺，勿因好奇而嘗試。同時，警方將持續加強巡邏與盤查，嚴厲打擊毒品犯罪，保障市民安全。如發現可疑人士或行為，請立即向警方報案，共同打擊毒品犯罪，維護社會治安。

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警方查扣的毒品。（圖由警方提供）

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