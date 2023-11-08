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填了也沒用？彰化縣555警申退名單曝光 有人連填10年

彰化縣警局有多達555人申請明年退休，不過有警界人士指出，其實真正要退休的約有百人，其餘都是「填假的」。 （資料照，記者湯世名攝）

彰化縣警局有多達555人申請明年退休，不過有警界人士指出，其實真正要退休的約有百人，其餘都是「填假的」。 （資料照，記者湯世名攝）

2023/11/08 12:35

〔記者湯世名／彰化報導〕填爽的？彰化縣警察局有多達555人申請明年退休，占總員額近2成，申請名單曝光，其中有4名2線4星高階警官申退，另外還有多名員警年僅50歲就申退，引起議論，不過了解內情的警界人士指出，其實名單中真正要退休的約有百人，占總名額5分之1，其餘都是「填假的」，甚至有人連續填了10年，只是因為達到門檻就「先填再說」，實則會做到屆齡退休。

彰化縣警局則表示，今年第1梯次統調案請調員警中，調出員警有31人（男警28人、女警3人），調入員警58人（男警52人、女警6人）；警專專科警員班第40期應（歷）屆畢（結）業生分發，調入行政警員19人（男15人、女4人）、刑事警員10人（男9人、女1人），合計調出31人，調入87人。近年來儘管每年退休人數數十人到百人，但實際補進的員警也不少，甚至多於調出或退休人數，並非外界傳言彰化縣難待。

彰化縣警局2024年自願（屆齡）退休人員名單中，除了有4名2線4星高階警官，也有副分局長、警務員、組長、巡官與基層的員警，申請總人數達555人，依照近4年來實際退休人數來看，應有約數十人到百人左右，令外界感到納悶。

據警界人士指出，其實這555人中絕大部分都是「填假的」，有人一填就是好幾年，甚至有人連續填10年，卻都年年收回申請書放棄退休，其中一部分原因，除了自己生涯規劃，也不少人是「先填再說」，畢竟要應付繁重勤務，身體可能不堪負荷，為避免屆時身體出狀況，乾脆先申請，不想退收回申請即可，否則依但臨時有狀況要退休，還得應付繁雜的作業程序；另有一說是與「2025年大限」有關，因此導致申請人數增加，確保自身權益。

彰化縣警局有多達555人申請明年退休，占總員額近2成，申請名單曝光後引發外界議論。 （記者湯世名攝）

彰化縣警局有多達555人申請明年退休，占總員額近2成，申請名單曝光後引發外界議論。 （記者湯世名攝）

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