退休警幫友喬債務闖摩鐵 冒充刑警沒事......房間發現毒品被送辦

退休警誆稱現任仁武偵查隊員警欲硬闖摩鐵，左營警戳破謊言卻不能將其法辦。（讀者提供）

2023/08/25 15:26

首次上稿：14:15

更新時間：15:26

〔記者洪定宏／高雄報導〕2年前從高雄市旗山警分局偵查隊退休的王姓男子，昨晚受託到汽車旅館喬債務，因朋友沒有聯繫妥當，王男被工作人員擋駕，他嗆說自己是仁武分局偵查隊現職員警，卻拿不出證件，汽車旅館通報左營分局員警到場，戳破王男的謊言。

請繼續往下閱讀...

包括王男在場的4人都自認坦蕩蕩，同意員警進入房間查看，不料警方入內後赫見置物台有一小包少量安非他命，隨即將他們帶回偵訊。雖然31歲李姓男子坦承是他所有，但警方仍將王男及李男等4人，依違反毒品危害防制條例移送法辦，由檢方進一步釐清。

昨天深夜11點多，37歲李姓男子積欠酒店數萬元債務，與31歲李姓酒店工作人員及41歲張姓女子，約在左營區某汽車旅館談判，最後以3萬元和解，找王男到場見證。

不料，因為沒有聯繫妥當，王男在汽車旅館門口被擋下來，明明已退休，卻誆稱自己是仁武偵查隊現職員警，雖然後來改口說是應朋友要求到場當見證人，且工作人員查證屬實，讓他進入，但已驚動員警到場，反被戳破謊言。

據了解，現年51歲的王男原本任職仁武偵查隊多年，後來調往旗山偵查隊，2年前退休。

左營分局聲稱，依刑法第158條規定，如果冒充公務員，必須行使職權，才有違法之虞，且汽車旅館後來並非因王男嗆聲才放行，所以王男尚未行使職權，不能依該規定法辦，但他卻因李男持有毒品，反而因違反毒品危害防制條例被法辦。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法