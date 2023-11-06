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彰化縣555警申請明年退休占總人數2成 創4年來新高

彰化基層員警指彰化縣雖不是六都，但勤務卻不比六都來得少，警界一般認為是「最難待」的縣市警局。（資料照，記者湯世名攝）

彰化基層員警指彰化縣雖不是六都，但勤務卻不比六都來得少，警界一般認為是「最難待」的縣市警局。（資料照，記者湯世名攝）

2023/11/06 17:36

〔記者湯世名／彰化報導〕目前人員總額2840人的彰化縣警察局，有多達555人申請明年退休，占總員額的近2成，更創下4年來新高，基層員警指出，彰化縣雖不是六都，但勤務卻不比六都來得少，警界一般認為是「最難待」的縣市警局，可以退就趕快退了。縣警局則表示，依公務人員退休資遣撫卹法第17條規定任職滿25年即可申請退休，同仁依個人生涯規劃提出申請預作準備，導致申請人數較多，但實際上退休人數少很多。

彰化縣警局編制員額3084人，預算員額3000人，現有員額2840人。2021年申請退休人數368人，實際退休人數38人；2022年申請退休人數433人，實際退休人數71人；2023年申請退休人數525人，截至10月底止退休人數73人，12月預計有8人退休，因此預計實際有81人退休。至於2024年申請退休人數555人，創下4年來新高，實際退休人數恐將再往上增加。

有基層指出，他已從警滿25年達到可申請退休的資格，既然公務人員退休資遣撫卹法第17條規定有這條規定，他是「先申請再說」，至於會不會真的退休，再「邊走邊看」；另有基層表示，他只是申請而已，並不是真的要退休，也可預做退休後的安排。另有中階警官表示，通常申請退休人數看似很多，但真正退休的人數卻又大幅少於申請人數，不少警務人員都是「申請而已」，每年都在申請退休，但並非真的要退休，畢竟警察人員薪資待遇在一般上班族當中仍屬高薪階層，抱持平常心看待即可。

彰化縣有555警務人員申請明年退休占總人數2成，創4年來新高。（記者湯世名攝）

彰化縣有555警務人員申請明年退休占總人數2成，創4年來新高。（記者湯世名攝）

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