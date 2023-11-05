台南行政執行署法拍11/7見 2016年機車1元起標

11月7日上午，行政執行署台南分署法拍機車。（圖由行政執行署台南分署提供）

2023/11/05 16:31

〔記者王俊忠／台南報導〕行政執行署台南分署將於11月7日上午10點起，在南市中西區忠義路1段125巷12號的分署2樓拍賣室舉行動產拍賣會。拍賣物有2016年光陽機車、2019年光陽機車、馬自達轎車、50鈴、福特小貨車、12枚金幣、舊鈔及紫雲燒陶椅1對等，歡迎民眾競標。7日上午9點30分起登記，10點正式競價拍賣。

台南分署表示，此次拍賣活動動產部分，較吸睛的物件有2，1是有12枚金幣，分別為1盎司4枚、2分之1盎司3枚、4分之一盎司1枚、10分之1盎司2枚、20分之一盎司2枚，第1次拍賣，定有底價；另1是2016年份光陽機車124CC，該車輛僅滯欠燃料費900元，第1次拍賣，不定底價，1元起標。

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台南分署提醒，有意參與本次競價拍賣的民眾，請記得攜帶您的國民身分證，交給工作人員登記並領取號碼牌，如未登記領取號碼牌，不能參與競價拍賣。

本次不動產拍賣兼採通訊投標方式，民眾可以親至台南分署索取或至台南分署網站下載投標書、保證金封存袋、標封及其他投標相關文件，將願買之標的及願出之價額，填具投標書連同應繳的保證金妥為密封，並依台南分署規定標封的格式載明開標日、時、案號及相關內容，再將標封黏貼於信封後彌封，以雙掛號方式於開標日前1日寄達台南市中正路郵局76號信箱即可，並請民眾於投標前詳細了解拍賣公告上之記載。

為方便民眾觀覽拍賣物，台南分署已將拍賣資訊及拍賣物照片公告於台南分署網站，歡迎民眾事先查詢閱覽。

11月7日上午，行政執行署台南分署法拍多枚金幣與台幣舊鈔。（圖由行政執行署台南分署提供）

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