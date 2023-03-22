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    19坪底價800萬！全新電梯公寓法拍 3/30有帶看服務

    台南永康全新電梯公寓法拍，3月20日上午10點有帶看服務。（行政執行署台南分署提供）

    台南永康全新電梯公寓法拍，3月20日上午10點有帶看服務。（行政執行署台南分署提供）

    2023/03/22 16:45

    〔記者王俊忠／台南報導〕行政執行署台南分署4月11日下午3點在分署2樓拍賣室，以通訊投標方式第1次公告拍賣1戶位於台南市永康區信義街的電梯公寓，合併拍賣底價800萬元，3月30日上午10點到11點，執行人員會帶領有興趣的民眾進屋實際了解房屋現況。

    台南分署說，這件拍賣房屋是屋齡約5年的5層樓電梯公寓，位於4樓，面積有57.09平方公尺、陽台面積6.28平方公尺，合計63.37平方公尺，共約19.1坪，室內格局是2房2衛浴，全新空屋，無人住過，經過鑑價，訂出800萬元底價。

    請有意投標的民眾3月30日上午10點到11點，到台南市永康區信義街33巷2號4樓之3現場，分署服務人員會帶領進入屋內查看屋況及格局。

    台南分署指出，本件義務人是設立在台南市安南區的1家建設公司，因欠繳2018-2019年度營利事業所得稅、房屋稅、地價稅、使用牌照稅、汽車燃料使用費、交通違規罰鍰、公路法罰鍰、勞工保險費及勞工退休金費用等，逾期不繳納，遭財政部南區國稅局台南分局等移送行政執行署台南分署強制執行，尚欠金額為267萬4606元。

    台南分署提醒，本次拍賣採通訊投標，應買人可以親到台南分署索取或上台南分署網站下載投標書、保證金封存袋、標封及其他投標相關文件，將願買標的及願出價額填具投標書，連同應繳的保證金妥為密封，依台南分署規定標封格式載明開標日、時、案號及相關內容，再將標封黏貼於信封後彌封，雙掛號於開標日前1日寄達台南中正路郵局76號信箱即可。

    台南永康全新電梯公寓法拍，3月20日上午10點有帶看服務。（行政執行署台南分署提供）

    台南永康全新電梯公寓法拍，3月20日上午10點有帶看服務。（行政執行署台南分署提供）

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