比瑪莎拉蒂還好賣！ 布袋戲迷「夢幻逸品」法拍秒殺

2019-10-05 23:49

〔記者王捷／台南報導〕「清香白蓮素還真」是霹靂布袋戲的第一男主角，周邊商品也有許多布袋戲迷蒐購，6年前霹靂布袋戲出了一款素還真造型酒，售價高達8800元，事隔6年連空瓶身也有2、3000元，但戲迷仍買帳。台南一名老闆蒐藏2瓶，但去年因為暗槓員工健保費8萬元被查到，在檢查財產時，他成功說服書記官以一瓶2500元的價格，用「素還真」抵債，一拍賣就被秒殺，比同時拍賣的名車詢問度還高。

6年前霹靂布袋氣與酒廠合作，推出的素還真造型酒，不同於現在與金門高粱的合作造型酒，這款造型酒的瓶身以骨瓷捏塑栩栩如生、足踏蓮花的素還真樣貌，內容物則是裝烏龍茶與高粱釀造成的58度茶高梁酒，當時售價近萬，讓部分戲迷寧願多加錢買戲偶，但現在成為布袋戲迷眼中的夢幻逸品。

素還真造型酒已經很難尋得，已經停產又只有少數人擁有，光連瓶身沒有酒也能賣到2、3000元，台南一名老闆卻擁有2瓶保存完好、未開封的素還真造型酒，這是他的珍藏，但是去年他疑似周轉不靈，偷挪了8萬元員工健保費周轉，被健保署查出少報健保費。

法務部行政執行署台南分署指出，行政執行署書記官執行抵押，通常義務人都會拿出名車、精品來抵債，但當時這名老闆拿出2尊素還真，讓不懂布袋戲書記官有點意外，但是在老闆的介紹下，才知道對布袋戲迷來說，這是夢幻逸品，有錢不一定買得到，如果可以抵押，可以將原本售價打折以2500元抵押。

據了解，書記官當時有些遲疑，但是對於用素還真抵押一事，健保署沒有意見，原本行政執行署對素還真沒有信心，但拍賣消息一出，2尊素還真馬上被秒殺，比同時拍賣的瑪莎拉蒂轎車還好賣。行政執行署不時會有出現有趣的抵押品，有興趣的民眾可以到「法務部行政執行署臺南分署」臉書，隨時關注最新活動訊息。

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