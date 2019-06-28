進補棒壘球具？知名品牌欠繳129萬稅費 商品大拍賣抵償

2019-06-28 21:52

〔記者王俊忠／台南報導〕台南地區生產知名運動品牌用品的體育用品社欠繳營業稅、牌照稅、勞健保費、汽車燃料費與高速公路通行費等，合計484件、總金額129萬2000餘元，逾期未繳，被移送行政執行署台南分署執行，張姓負責人無力清償，台南執行分署人員到今天門市查扣各式棒壘球運動用品，將在聯合拍賣日法拍。

行政執行署台南分署說，這家體育用品社自創品牌創立於1987年，是台灣唯一擁有研發工廠的自創品牌，從中華職棒元年開始積極深耕台灣本土棒壘，至今已30年。職棒3年，兄弟象球員洪一中、陳憲章成為品牌代言人；兄弟象林易增、陳瑞昌、陳瑞振及統一獅羅國璋、中華隊總教練徐生明等也陸續成為品牌代言人。

這件欠稅、款案經財政部南區國稅局佳里稽徵所、台南市府財政稅務局佳里分局、健保署南區業務組、勞工保險局、嘉義區監理所麻豆監理站與高速公路局南區養護工程分局移送行政執行署台南分署強制執行。

體育用品社張姓負責人無力清償欠款，同意台南分署查封拍賣商品抵償欠款，台南分署今天由行政執行官率領執行人員，到門市查封各式棒壘球用品，有棒球手套、球棒、棒壘球、棒球背袋、球棒袋、比賽制服外套、棒球T恤、運動衣褲襪子釘鞋、腰帶、打擊護腳護膝、捕手護具、冷凍劑及保革油等20餘種商品。台南分署說，將利用「行政執行署123全國聯合拍賣日」展示及拍賣，歡迎熱愛棒壘球的朋友到台南分署參觀選購。

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