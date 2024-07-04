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暑假大稽查抓改裝車 南市交大：維護用路安全與形象

南警交通大隊表示，將在暑假期間不定期聯合稽查，要取締改裝車、噪音，維護道路交通安全與形象。（南警交大提供）

南警交通大隊表示，將在暑假期間不定期聯合稽查，要取締改裝車、噪音，維護道路交通安全與形象。（南警交大提供）

2024/07/04 14:02

〔記者王捷／台南報導〕暑假期間交通事故當事人有年輕化的趨勢，南警交通大隊為維護道路安全，表示在暑假期間將不定期安排稽查、積極取締改裝車，警方提出今年上半年的調查數據，其中無照駕駛的青少年最多，交大指出，台南是觀光勝地，不只青少年，年輕族群應重視防禦駕駛，不要把平面道路當賽道，讓遊客對台南的交通留下好印象。

交大執法組警務員吳孟勳說，防禦性駕駛的觀念強調駕駛預判道路狀況，避免潛在危險，確保駕駛安全，最重要的是保持安全距離，才有足夠時間反應，並且依據現況調整行車速度，避免超速行駛，同時在變換車道或轉彎時要注意盲點，是否有車輛出入。

另外，交大提出今年1至6月的統計資料，取締無照駕駛2535件中，未滿18歲的有382件、道路上蛇行或以其他危險方式駕車46件，未滿18歲的有1件。此外，聯合稽查共實施39場次，取締改裝車輛共359件，噪音車通報共2346件，其中未滿18歲的有16件。

交大指出，在今年暑假期間，會針對易肇事路段規劃稽查，這次的稽查會聯合環保局與監理站，除了要取締非法改裝，還要減少噪音問題，希望能維護台南的用路安全與觀感。

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