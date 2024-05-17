深夜噪音擾民 林園警及高市環局短短2小時攔75車稽查

林園分局與環保局聯手稽查。（圖由民眾提供）

2024/05/17 16:46

〔記者洪臣宏／高雄報導〕改裝車噪音夜間擾民，高雄市林園警分局與高市環保局聯手，從16日深夜10時至今天（17日）凌晨0時，在大寮區設置攔截點聯合稽查，短短兩個小時共攔檢75輛車。警方表示，不合格車輛將由環保局通知檢驗，若檢驗不符合管制標準，最高可處機動車輛所有人或使用人3600元以下罰鍰。

為防制青少年危險駕車、減少改裝排氣管車輛影響民眾居住安寧，林園分局聯合環保局稽查人員於5月16日夜間10時至17日0時，在大寮區崇聖路與仁德路口往內坑方向設置攔截點聯合稽查，取締噪音、改裝車、酒駕及無照駕駛。

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根據林園警方統計資料，從今年1月至5月中旬，林園警方共取締無照駕駛789件、闖紅燈3367件、擅自增、減、變更原有規格設備35件、通報環保局疑似改裝致噪音車403件，以及酒後駕車165件。

此外，未領有駕駛執照、駕駛執照經吊銷、註銷或吊扣等無照駕駛情形，依道路交通管理處罰條例第21條相關規定，處新台幣6千元以上、2萬4千元以下罰鍰；5年內累犯即處最高額罰鍰，同時增訂應通知無照駕駛14歲以上未成年之人法定代理人或監護人。

林園分局長李宏倫表示，防範青少年騎乘非法改裝車輛從事危險駕車、競速行為，警方執法沒有假期，將持續與環保局及監理機關等單位共同執行取締噪音改裝車聯合稽查工作。另針對民眾反映噪音車輛常出沒區域亦將規劃勤務加強梭巡查緝，主動攔查非法改裝噪音車輛，蒐證後通報環保機關，通知車主到案檢驗，以還給居民安寧的居住空間。

林園警方與高市環保局設置攔截點聯合稽查。（圖由民眾提供）

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