8/6徐生明簽名球、棒球球具法拍 欠稅進口車1元起標

2019-08-01 22:50

〔記者王俊忠／台南報導〕行政執行署台南分署與台南地檢署於8月6日下午舉行8月份聯合法拍會，欠債、稅款109萬多元的2017年份MINI COOPER小客車，訂1元起標；欠稅款129萬多元體育用品社所有的徐生明總教練簽名球、職棒球員棒球手套、兄弟象球棒袋等棒球相關物品，都開放競標與選購。

這場聯合法拍會於8月6日下午3點起，在南市中西區忠義路1段125號中庭廣場舉行，南檢拍賣物有2017年份Mini Cooper1輛、iphone 7 plus手機2支；台南分署拍賣物有2010年份TOYOTA RAV4休旅車、2014年份三菱ZINGER商旅車、2014年份111CC光陽機車等車輛，另有職棒總教練「徐生明」簽名球、繡有球員黃勝雄、李子揚、蔣少凱的棒球手套、兄弟象球棒袋等歡迎民眾競標，當天下午3時30分起開放民眾拍賣登記，下午4時起，正式競價拍賣。

台南分署提醒，2017年份Mini Cooper1元起拍價未含動產擔保債務（尚有債務餘額106萬526元）、稅費、燃料費、罰鍰（該車尚欠108年期全期燃料費6183元、108年度牌照稅1萬1230元）、鑑定費（2000元）、更換原廠電瓶含維護費（1萬3188元）及執行必要費用（3000元）。拍定人須繳清拍賣價金、上述費用，並與債權人銀行達成清償協議，取得證明文件或塗銷動產抵押權同意書後，才能交付給拍定人。

台南分署為吸引買氣，除徐生明總教練簽名球、繡有球員黃勝雄、李子揚、蔣少凱的棒球手套、兄弟象球棒袋將以不訂底價方式公開拍賣；其餘棒球手套、球棒、棒壘球、棒球背袋、球棒袋、比賽制服、棒球T恤、運動衣褲、襪子、釘鞋、腰帶、打擊護腳護膝、捕手護具、冷凍劑及保革油等各式棒壘用品將以優惠價格設攤變賣。

台南分署說，此次法拍會拍賣物品琳瑯滿目，宛如百貨公司週年慶活動，歡迎民眾到場撿便宜，提醒有意參與競價的民眾，記得帶身分證交給工作人員登記、領取號碼牌，未登記領取號碼牌不能參競價拍賣。

為方便民眾觀覽拍賣物，台南分署已將拍賣資訊及拍賣物照片公告在台南分署網站，歡迎民眾事先閱覽；另台南地檢署拍賣物品可前往台南地檢署網站 查詢。

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