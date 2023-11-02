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行駛國道撞水鹿影像曝光 女駕駛餘悸猶存：作夢還會夢見

在國道3號被撞的水鹿，事故發生後不久即死亡。（民眾提供）

在國道3號被撞的水鹿，事故發生後不久即死亡。（民眾提供）

2023/11/02 12:38

〔記者劉婉君／台南報導〕一名藍姓女駕駛10月31日晚間獨自駕車行駛在國道3號北向360.8公里關廟路段時，意外撞到一隻誤入國道的水鹿，藍女輕傷送醫，水鹿則傷重不治。事發當時的行車紀錄器影像今（2）日曝光，藍女回想起當天情景，餘悸猶存，直說「現在作夢還會夢見當下的情形。」

根據行車紀錄器影像，10月31日晚上10時30分左右，藍女駕車行駛在國道3號北向關廟路段的中線車道，該路段沒有路燈，當車燈照到一隻動物站在車道上時，藍女已來不及煞車，隨即撞上。撞擊力造成汽車正副駕駛座的安全氣囊都爆開，左側車頭嚴重毀損，藍女胸口挫傷、左手前臂瘀青，送部立台南醫院新化分院救治，該頭水鹿則在事故處理人員抵達不久即死亡。

藍女表示，事發當時她的車速約90多公里，該路段只有她駕駛的一輛車，光源微弱，當車燈照到一頭深咖啡色的動物橫站在中線車道上時，她已經閃避不及。撞上後受到驚嚇，第一時間原本以為是牛，下車看到鹿角後才知道是頭鹿，體型非常大，只比車頭的寬度略小。

藍女說，從沒想到在國道上開車會撞到水鹿，到現在還處在驚嚇的狀態，作夢仍會夢見當下的情況，久久不能平復。

國道警察表示，動物如誤入道路肇事，飼主除依道路交通管理處罰條例第84條處新台幣300元以下，600元以下罰鍰外，亦負有相關民刑事責任，呼籲飼主應妥適管理，同時提醒駕駛應隨時注意車前狀態，預防突發情況。

藍姓女駕駛的車輛左頭車撞擊到水鹿後毀損嚴重。（當事人提供）

藍姓女駕駛的車輛左頭車撞擊到水鹿後毀損嚴重。（當事人提供）

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