遊覽車疑國道超速釀4死 學者：職業駕駛違規記點須更嚴格

遊覽車事故釀4死22傷，學者、立委建議加嚴職業駕駛相關規定。（資料照，記者黃淑莉攝）

2023/10/22 16:23

〔記者丁奕／台北報導〕健全通運有限公司遊覽車昨（21日）上午疑似因超速導致在國3雲林斗六路段與轎車擦撞，造成4人死亡、18人受傷。為避免憾事再發生，學者、立委皆表示，對職業駕駛的相關規定要更嚴格。

為避免類似事故再發生，消基會交通委員會召集人李克聰建議，可檢討職業駕駛人違規記點的制度，今年6月30日雖然已修法將累計計點時間延長到1年，但針對職業駕駛的標準可以考慮再更嚴格。

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李克聰指出，此次駕駛過往有蠻多次超速紀錄，因此未來可以考慮1年之後還是保留部分點數，輕微的違規記點1年後可消除，可像是超速、闖紅燈等與危險駕駛相關的點數仍繼續保留，在2到3年間觀察其點數是否有持續累積的狀況，再考慮是否取消累計點數。

此次遊覽車駕駛陳男承認為了趕路有超速，肇事車的GPS回傳資料也顯示確有超速狀況。李克聰建議，此次對於遊覽車公司、科技公司、監理單位都是全輸的狀況，大家要具備風險意識；往後遊覽車公司以及委託單位可在合約內訂定安全至上的規則，絕對不要趕路，在行程安排上也不要排太緊湊，應留緩衝時間，避免憾事再發生。

國民黨立委游毓蘭也在臉書表示，她曾在立法院提質詢，要求對職業駕駛的安全駕駛紀錄要採高標，並以保險拒絕受理來要求客運、貨運業者，結果部會回答因「駕駛公會」反對而作罷，而如今因職業駕駛缺人，要落實安全駕駛紀錄，恐怕「緣木求魚」。

公路局監理組組長魏武盛表示，今年6月30日已修正記點相關規定，對職業駕駛人更嚴格，像是在高速公路超速一般普通駕駛人是記2點，職業駕駛人則加記1點，記3點。

魏武盛指出，此外今年加嚴記點規定，改為一年內記12點吊扣駕照2個月，記點對於職業駕駛比罰鍰更有嚇阻力，因為罰鍰可以繳納，但若被吊扣駕照則會影響生計。

除了記點規定更嚴格外，魏武盛表示，現行營業大客車駕駛3年回訓一次，且業者對於每半年須對駕駛教育訓練；目前針對60歲以上的職業駕駛的體檢，也比以往更嚴格。

至於學者、立委要求加嚴職業駕駛相關規定。魏武盛指出，這涉及到政策訂定，若交通部需要相關資料，公路局將協助蒐集。

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