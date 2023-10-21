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國三雲林路段重大車禍4死22傷！遊覽車上母子、轎車駕駛乘客送醫不治

國3南下雲林路段遊覽車轎車碰撞事故造成4死22傷，消防人員趕往搶救。（民眾提供）

國3南下雲林路段遊覽車轎車碰撞事故造成4死22傷，消防人員趕往搶救。（民眾提供）

2023/10/21 12:56

首次上稿：11:43
更新時間：12:56（新增4死）

〔記者黃淑莉／雲林報導〕國道三號南下264公里處今天上午9點40分左右發生遊覽車與轎車疑因變換車道不慎發生擦撞事故，撞擊力道猛烈造成轎車衝撞內側護欄翻覆，車子扭曲變形，遊覽車後方被撞，雲林縣消防局派遣10部消防救護車及約30人前往救護，初步了解事故遊覽車上1名年約12歲男童明顯死亡未送醫，48歲女乘客送醫不治，2人是母子，另轎車上55歲男子及50歲女子救出後無生命跡象，送醫搶救仍不治，總計這起事故造成4死22傷。

雲林縣消防局今天上午9點43分接獲報案，指國3南下264公里處發生遊覽車與轎車事故，轎車翻覆在內側車道，2車車上有多人受困，消防局立即出動公園、斗六、林內、六合、莿桐、斗南、虎尾等多輛消防救護車輛及30人前往搶救。

轎車因撞擊力道猛烈翻覆，車體嚴重變形，車上55歲男子及50歲女子救出後命危送醫。

遊覽車則因撞擊導致車上乘客來不及反應摔落，車上1名年約12歲男童救出時已明顯死亡，另一名48歲女性命危送醫不治，其他還有22人分別受挫、擦傷，由消防局分別送雲林台大分院、若瑟醫院、斗六成大、嘉義基督教及大林慈濟醫院急救。

據了解，遊覽車搭載的人是新竹一家科技公司的員工旅遊，準備要前往劍湖山世界。

國3南下雲林路段遊覽車轎車碰撞事故，消防人員搶救受困者。（民眾提供）

國3南下雲林路段遊覽車轎車碰撞事故，消防人員搶救受困者。（民眾提供）

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