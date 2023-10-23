輕熟女酒吧濺血 上網控「嫉妒我年輕貌美」......警回應了

女子事發後到醫院就醫，脖頸胸前沾染血跡。（圖擷取自臉書「爆料公社」）

2023/10/23 17:16

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一名輕熟女今天上網指控，前天受邀到市區一間酒吧，只因對方「嫉妒我年輕、貌美」遭店內小姐打破頭濺血，事後驗傷提告，但對方卻不出面處理賠償，要求網友主持公道，引發兩極看法，轄區警方對此說，經查係雙方糾紛衍生的傷害案，將通知對方到案說明釐清。

該名輕熟女今天在臉書社團PO文指出，前天受邀到台中市中區自由路一間酒吧時，被店內小姐圍毆頭破血流，前往醫院縫了3針，指控店內小姐「殺人未遂」，「嫉妒我比較年輕、漂亮」，因此把她叫過去後就是一陣拳打腳踢，甚至有人趁亂持酒瓶攻擊她的頭部，她在急診室一直哭，已驗傷向警方提告，不過對方似無意和解，希望網友幫忙。

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雖然有網友同情她被打傷，但也有人覺得案情不單純，轄區第一分局則表示，經初步了解，32歲劉女當天到酒吧時，與同桌52歲翁姓女子因故發生口角，劉女先以手機丟向翁女，致雙方後續發生拉扯推擠，劉女事後報案稱，遭人以酒瓶攻擊頭部造成撕裂傷，已驗傷提出傷害告訴。

警方表示，目前已掌握相關人等資料，將通知到案說明釐清案情，全案依規定受理，訊後將依法函送台中地檢署偵辦，呼籲民眾面對問題應理性溝通，切勿藉故生端，該分局對於觸法份子都將依法究辦，維護市民安全。

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