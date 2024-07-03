原文會董事長瑪拉歐斯被控違反著作權法 檢方偵結不起訴

原住民族文化事業基金會董事長兼原民台創台元老瑪拉歐斯（右3），被控違反著作權法；士檢偵結，給予瑪拉歐斯不起訴。（資料照，原視提供）

2024/07/03 13:09

〔記者溫于德／台北報導〕亞太音樂集體管理協會指控，原住民族文化事業基金會董事長兼原民台創台元老瑪拉歐斯，未經同意，將亞太音樂享有專屬授權的歌曲，放在原民台「Semenay我們的歌」節目中播放，已違著作權法，原文會同樣位列被告。士林地檢署偵結，認瑪拉歐斯沒有犯意，給予不起訴，原文會同樣免罰。

亞太音樂表示，瑪拉歐斯明知「殘缺的溫柔」、「舞女」、「情人的眼淚」、「風」、「流水年華」等歌曲，是經亞太音樂從各唱片公司取得專屬授權而享有著作權，且尚在著作財產權期間，也就代表，未經亞太音樂同意或授權，不得公開播送這些歌曲。

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原民台節目「Semenay我們的歌」卻自2023年4月19日至29日，擅自播放這些歌曲，亞太音樂決定對瑪拉歐斯提告違反著作權法，原文會也應依法開罰。

原文會與瑪拉歐斯透過律師解釋，「Semenay我們的歌」是在2020年4月25首播、2022年12月29日停播，另於2023年7月間將該節目從YOUTUBE官方頻道下架。

律師說，亞太音樂並未明確告知原文會播放哪些歌曲，以及播放的具體時間、次數，且原文會的存證信函也僅提到經蒐證發現原民台使用的音樂涉及侵權，所以原文會至今都不知到是哪些歌曲侵害到亞太音樂所管理的著作權。

律師也說，2023年3月亞太音樂寄發存證信函後，原文會開始與亞太音樂協商，就原文會到底使用哪些音樂、費率如何計算、授權契約如何簽訂，都有詢問亞太音樂，亞太音樂卻未清楚說明侵害哪些歌曲。

費率部分，雙方到2023年9月27日前，都有在協商，但之後亞太音樂決定中斷協商，同時表明會對原文會提出告訴，然原文會有一再告知授權金的預算來自政府，需經董事會通過，並非對亞太音樂的要求置之不理。

士檢根據原文會製作原文會與亞太音樂間的著作齟齬時間表、原文會2023年3月27日的函文，認定原文會、瑪拉歐斯接獲亞太音樂通知後，非但從未否認原民台節目「Semenay我們的歌」播放這些歌曲，也積極回應亞太音樂的訴求並尋求相關單位的專業意見。

況雙方僅因授權金預算須經審核流程，導致原文會、馬拉歐斯難於短時間內與亞太音樂達成簽約，故難認瑪拉歐斯主觀上有違反著作權的犯意，士檢決定對瑪拉歐斯不起訴，原文會同樣免罰。

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