嘉義倉庫鬥毆釀1死命案 壯房仲收押

31歲呂姓房仲涉犯殺人罪嫌重大，檢方複訊後將他收押。（資料照）

2023/10/19 16:19

〔記者王善嬿／嘉義報導〕從事土地開發的24歲白姓男子偕同黃男、高男及16歲少年自北部南下欲承租倉庫，與帶看倉庫的31歲、身材壯碩呂姓房仲父子爆發口角，雙方大打出手，黃男持刀遭呂男奪刀反刺身亡，還造成多人受傷；警方18日帶回、傳喚涉案人士到案，檢方複訊後，認為呂男涉犯殺人罪嫌，高男涉犯傷害、妨害秩序罪嫌，向嘉義地方法院聲請羈押禁見獲准。

嘉義地檢署主任檢察官兼發言人江金星表示，該案發生於10月17日傍晚，呂姓父子因與看倉庫的白男等4人持械互毆，其中黃男被刀猛刺重傷，送醫急救無效死亡，檢察官蕭仕庸指揮嘉義縣警局水上分局等組專案小組偵辦，徹夜採證並追捕涉案人等，檢察官複訊後，認為呂男涉犯殺人罪嫌，為有期徒刑5年以上重罪，另名高男涉犯傷害且反覆實施之虞，有羈押原因及必要，向嘉義地院聲請羈押禁見獲准，共犯呂父、白男重傷仍在病房治療中。

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嘉義地院法官認為，呂男涉犯殺人罪嫌，最輕本刑為5年以上有期徒刑，考量呂男事後丟棄犯罪工具，足認有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞，而呂男犯案時，還打電話聯絡不知名人士，是否存有共犯或其他證人待調查，呂父為同案嫌疑人目前住院治療，無法排除呂男與其父勾串，裁定羈押並禁止接見、通信。

與白男同夥的高男於案發時持手機錄影，打算提供他人觀賞，與共犯16歲少年供述情節不一致，且該少年昨同意與警方回水上警分局製作筆錄時，還糾眾多台車、近20人聚集於水上警分局外等候、關心，該群人是否涉案還待調查，因有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞，認為高男應予羈押。

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