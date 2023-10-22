毒品糾紛 2男互砍 1死1重傷

沈男臟器外露送醫急救，但仍傷重不治。（記者徐聖倫翻攝）

2023/10/22 05:30

〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市板橋昨上午十一時許發生凶殺案，五十二歲陳姓男子與四十八歲沈姓男子，疑為了毒品買賣發生口角，沈男持刀攻擊陳男，陳男奪刀反殺，沈男腹部中刀，當場臟器外露，陳男在打鬥間自己也胸部遭受刀傷而致氣胸，二男的共同友人鄭姓男子得知出事後，隨即報警。警方趕抵將陳、沈二人送醫，沈男送醫不治，陳男仍在救治中，警方已找到鄭男調查事發起因，列為關係人。

剩一口氣打電話求救

警方初步了解，沈男疑是為了買毒而聯繫陳男，陳男回稱還沒進貨，沈男認為陳男故意不賣給他，帶著藍波刀至陳男家理論。正在睡覺的陳男見沈男登門造訪，很不開心，二人發生口角，沈男拿出預藏的藍波刀砍殺陳男，演變成二男互相奪刀攻擊，兩人雙雙中刀。

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沈男倒地後，陳男以所剩餘力氣打手機通知鄭男，稱自己被沈男砍殺，鄭男聞訊隨即報案。

帶刀者被奪刀 腹部深劃臟器外露

警方獲報趕抵現場，見兩男身上都有多處刀傷，沈男腹部被深深劃開一刀，倒地不起，臟器外露；陳男則是下半胸部被刺一刀，警方趕緊將兩人送醫，並在現場找到沾有清晰血跡的兇刀，並查扣屋內監視器與影像，帶回進行解碼中，並找到關係人鄭男到案說明。

陳男因氣胸而開刀救治，警方昨尚未取得陳男說法，將待手術完畢恢復後，再行訊問以釐清完整案情。經調查，沈、陳二男皆有多次毒品前科，全案朝殺人、毒品等罪嫌方向偵辦。

警方將兇案現場圍起封鎖線。（記者徐聖倫翻攝）

警方扣下沾滿血跡的藍波刀。（記者徐聖倫翻攝）

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